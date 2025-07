Scandalo Mondiale per Club: la FIFA ha truccato gli accoppiamenti | TORNEO SOSPESO

Polemiche e sospetti sul Mondiale per Club - LaPresse - Tuttocalcioestero.it

Il Mondiale per Club sta entrando sempre più nel vivo. Nel frattempo però crescono i sospetti in merito a qualche strana manovra della FIFA

La prima discussa edizione del Mondiale per Club si sta avviando alla conclusione. Domenica 13 luglio è infatti in programma la finale tra le due squadre che avranno avuto la capacità e la forza di superare l’intera fase ad eliminazione diretta.

Con la vittoria del Real Madrid contro una più che dignitosa Juventus si è completato il quadro dei quarti di finale: ad osservarne la composizione quello che balza subito agli occhi è un’evidente sproporzione di forze in campo.

La parte bassa del tabellone ricorda molto da vicino la fase conclusiva di una Champions League: del resto i match tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco da un lato e tra Real Madrid e Borussia Dortmund dall’altro rappresentano la crema del calcio continentale.

PSG, Bayern e Real sono per l’appunto 3 delle 5 squadre che nelle ultime sei stagioni si sono aggiudicate la Coppa dalle grandi orecchie. Un dato significativo che dice molto della qualità di queste due grandi sfide.

Mondiale per Club, scandalo o una semplice casualità?

È invece molto più povera la parte alta del tabellone dei quarti di finale: se la sfida tra Palmeiras e Chelsea è comunque adeguata alla qualità complessivamente buona mostrata dalle due squadre durante il torneo, il match tra Fluminense e Al Hilal sembra un incontro tra due imbucati alla grande festa.

I ‘tricolori’ di Rio De Janeiro allenati dall’ex attaccante della Roma Renato Portaluppi hanno a sorpresa e forse oltre i propri meriti eliminato un‘Inter squassata da uno spogliatoio che definire spaccato è un eufemismo.

Mondiale per Club, Gianni Infantino sotto attacco: ha organizzato tutto

Ancora più eclatante il successo dell’Al Hilal del neo allenatore Simone Inzaghi che agli ottavi al termine di 120 minuti a dir poco rocamboleschi ha eliminato la grande favorita del torneo, il Manchester City di Pep Guardiola.

C’è il sospetto, per ora del tutto privo di riscontri concreti, che il presidente della FIFA Gianni Infantino abbia favorito di proposito l’approdo alle fasi finali del torneo di una o due squadre non titolate ma appartenenti a quel mondo, le monarchie del Golfo Persico, che sogna di strappare prima o poi all’Europa lo scettro di leader del calcio mondiale. Ombre, illazioni, che per ora si infrangono sulla totale assenza di prove.