Juventus, la rivincita di Comolli: dopo Jonathan David lancia l’assalto a Osimhen | Tifosi in delirio

Il nuovo dg bianconero mette a segno il colpo migliore di inizio mercato estivo. E dopo l’attaccante canadese punta il bomber del Napoli

La Juventus batte finalmente un colpo. Il boccone amaro dell’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club è stato subito addolcito dall’ingaggio a parametro zero dell’attaccante più richiesto in questa sessione di mercato.

Il nuovo direttore generale bianconero Damien Comolli è riuscito a strappare a una folta e agguerrita concorrenza il 25/enne centravanti canadese Jonathan David ormai svincolatosi dal Lille.

Nonostante l’interesse concreto di alcuni club di prima fascia del calcio europeo, in particolare le grandi della Premier League, David ha scelto l’Italia e la Juventus. Si tratta senza ombra di dubbio di un colpo di altissimo livello che accresce il tasso tecnico della rosa bianconera.

L’altra grande notizia per i tifosi juventini è che l’arrivo del bomber canadese non sarà l’unico nel reparto offensivo. Comolli e i suoi collaboratori vogliono costruire un attacco che nulla abbia da invidiare alle big d’Europa.

Juventus, un super attacco per vincere lo scudetto

Il sogno del dirigente francese si chiama Victor Osimhen, il 26/enne centravanti nigeriano che il Napoli sta cercando vendere al migliore offerente. Rientrato dal prestito al Galatasaray al bomber dello scudetto azzurro del 2023 non dispiacerebbe affatto indossare la maglia bianconera.

Per riuscire a mettere a segno l’acquisto più importante degli ultimi dieci anni la Juventus deve prima risolvere la ‘grana’ Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, arrivato a un solo anno dalla scadenza di contratto, non vuole saperne di abbassare le proprie richieste d’ingaggio.

Osimhen per ora è un sogno. Domani, chissà…

La Juventus sta offrendo l’ex bomber della Fiorentina sia in Europa che in Arabia Saudita, ma è il giocatore a mettere i bastoni tra le ruote: Vlahovic vuole giocare in un club ambizioso e percepire lo stesso ingaggio che gli viene garantito a Torino.

Si tratta di 12 milioni netti a stagione, uno sproposito. Nessuno in questo momento è in grado di corrispondere una cifra del genere ad un giocatore il cui rendimento nell’ultima stagione è stato a dir poco altalenante. Di certo la Juventus non può lanciare l’assalto a Osimhen senza aver prima ceduto Vlahovic: la sensazione è che questo tormentone di mercato si risolverà, nel caso, non prima di agosto. Intanto i tifosi bianconeri possono godersi Jonathan David.