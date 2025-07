Inter spaccata in due: ecco quando nasce la frattura | Ad Appiano circola una voce imbarazzante

Terremoto in casa Inter e spaccatura in due blocchi ad Appiano Gentile. Ecco l’indiscrezione sui motivi della rottura intorno alla squadra nerazzurra.

Non c’è pace in casa Inter, dopo l’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per club. La spedizione negli Stati Uniti si è interrotta al primo turno della fase ad eliminazione diretta per i ragazzi guidati da Christian Chivu. Nel girone i nerazzurri avevano debuttato con un pareggio contro i messicani del Monterrey.

In seguito sono arrivate due vittorie consecutive. La prima in rimonta contro i giapponesi dell’Urawa Reds. La seconda contro il più blasonato River Plate, sconfitto per 2-0 dai nerazzurri grazie alle reti di Esposito e Bastoni. Risultato che ha consegnato il primo posto nel proprio girone alla Beneamata.

La vetta del proprio gruppo, che ha evitato un sorteggio agli ottavi doloroso come quello della Juve, non è bastata per andare avanti nel torneo. L’Inter è stata eliminata dal Fluminense, grazie alla vittoria per 2-0 dei brasiliani. E dopo l’ennesima delusione stagionale sono saltati anche i nervi in casa nerazzurra.

Quella dell’Inter è stata una stagione infinita, con oltre 60 partite disputate e nessun trofeo messo in bacheca. Dopo la disfatta della finale di Champions League c’è stato anche il turbolento addio con Simone Inzaghi. E la situazione ereditata da Christian Chivu è quantomeno incandescente all’interno dello spogliatoio nerazzurro.

Spaccatura Inter, a quando risale la rottura

La parole di capitan Lautaro Martinez hanno aperto una spaccatura evidente all’interno della squadra nerazzurra. Le parole del bomber argentino hanno scosso l’ambiente e scoperchiato le divisioni di intento all’interno del gruppo squadra.

In seguito il post della moglie di Calhanoglu ha diviso ancora di più l’ambiente. La compagna del centrocampista in odore di addio ha ricevuto il like anche di Marcus Thuram, compagno di reparto del capitano nerazzurro.

La ricostruzione della rottura in casa Inter

A tornare sulla rottura nerazzurra è stato anche il giornalista Fabio Bergomi, all’interno della trasmissione Controcalcio in onda su Twich.

Ecco le parole del cronista: “Ci sono eventi che stanno arrivando addosso a Marotta che non riesce a gestirli. L’addio di Inzaghi, poi Calhanoglu. Parla uno e poi parla l’altro, io lo sapevo. Ora stiamo vedendo i vari clan, però questa cosa non è uscita dopo il Fluminense. Queste sono robe di spogliatoio di un anno. Quest’anno sono successe cose gravi, la più grave dopo Inter-Lazio.”