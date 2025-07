Inter-Milan, è guerra sul mercato | Dopo Leoni è sfida per un altro grande obiettivo

Le due milanesi si daranno battaglia sul mercato non solo per il giovane difensore del Parma, ma anche per un altro grande nome.

Milan e Inter, le due storiche rivali di Milano, non si sono sfidate solo sul campo, ma anche sul mercato, spesso contendendosi gli stessi obiettivi. Da decenni, le due società lottano per affermare la propria supremazia cittadina, e il calciomercato è diventato un ulteriore terreno di scontro. Giocatori di alto livello sono stati al centro di intrecci che hanno acceso le trattative estive, talvolta con colpi di scena clamorosi.

Un esempio emblematico è quello di Kondogbia, inseguito a lungo da entrambe le società: sembrava destinato al Milan, ma la trattativa saltò e il giocatore alla fine, sebbene si è rivelato un flop, ha scelto di andare all’Inter. Più recentemente, Marcus Thuram ha fatto più o meno la stessa cosa. Accostato ai rossoneri, alla fine a spuntarla è stato Beppe Marotta, che lo ha portato alla Pinetina.

Queste dinamiche accendono ulteriormente il derby, già tra i più sentiti al mondo. La rivalità non conosce tregua, e ogni sessione di mercato diventa una partita a sé, con i tifosi che seguono con passione ogni indiscrezione. Milan e Inter continuano così a scrivere nuove pagine della loro eterna sfida, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Leoni conteso tra le due milanesi

Ovviamente anche in questa sessione di mercato estiva non poteva mancare un nome conteso tra le due milanesi. Stiamo parlando di Giovanni Leoni, che piace ad entrambe le società, e che è finito al centro di un vero e proprio derby.

Il giovane difensore centrale però non sembra essere l’unico oggetto del desiderio del Diavolo e del Biscione. Un altro calciatore, che originariamente piaceva solo al Milan, è finito nel mirino dei nerazzurri, con Marotta pronto a fare un grande sgarro ai rivali. Vediamo di chi si tratta.

Marotta tenta lo scippo al Milan

Il giocatore finito nel mirino nerazzurro, e che da tempo era seguito dal Milan, è Xhaka. L’Inter infatti perderà Calhanoglu, ed è alla ricerca di un nuovo regista.

I profili in questo senso non sono molti, e per questa ragione a Marotta è venuta l’idea di andare a disturbare i rivali per provare a prendersi lo svizzero. Staremo a vedere se l’affare andrà a buon fine.