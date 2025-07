Incontro al Mondiale per Club: affare tra Juve e Real Madrid | Sarà bianconero per 80 milioni

Stretta di mano durante il Mondiale per Club e affare scoppiettante tra la Juve ed il Real Madrid. Affare da 80 milioni per il colpaccio bianconero.

L’avventura al Mondiale per Club della Juventus di Igor Tudor si è chiusa agli ottavi di finale. La squadra bianconera è stata eliminata dal Real Madrid, che ha avuto la meglio di misura in una gara dove non sono mancati spunti interessanti.

A stretto giro di posta la Serie A ha perso entrambe le squadre protagoniste negli USA, anche l’Inter è uscita agli ottavi di finale, contro il Fluminense. La Vecchia Signora non ha sfigurato contro la squadra guidata da Xabi Alonso, ma ha dovuto ringraziare la strepitosa prestazione di Michele Di Gregorio che ha evitato un passivo maggiore.

Gli spagnoli hanno conquistato il pass per i quarti di finale, dove affronteranno il Borussia Dortmund, grazie alla rete del giovane Gonzalo Garcia. Il classe 2004, cresciuto nella cantera dei Blancos, ha trovato la terza rete in quattro gare disputate nel torneo internazionale.

Non sono mancati incroci di calciomercato tra le due squadre. L’esempio più lampante è rappresentato da Dean Huijsen. La Juve la scorsa estate ha ceduto il giovane difensore in Inghilterra, dopo sei mesi passati in prestito alla Roma. Il classe 2005 è stato da poco acquistato dal Real Madrid, che ha versato la bellezza di 58 milioni nelle casse del Bournemouth.

Dal Real Madrid alla Juve, colpaccio da 80 milioni

E non è detto che gli incroci di mercato sull’asse Madrid – Torino siano finiti qua. La squadra bianconera è alla ricerca di rinforzi di livello in tutti i settori del campo, con un accento particolare sul pacchetto offensivo.

I bianconeri hanno già messo le mani su Jonathan David, bomber canadese classe 2005, che ha fatto faville nel Lille. E dopo il centravanti nordamericano, che arriverà a Torino da svincolato, può arrivare un colpaccio proprio dal Real Madrid per Igor Tudor.

Rodrygo ai margini del Real: tentazione Juve

Riflettori puntati sul brasiliano Rodrygo. L’attaccante brasiliano classe 2001 sembra completamente fuori dal nuovo progetto targato Xabi Alonso in casa Real Madrid.

La suggestione Juventus potrebbe dunque trasformarsi in pista concreta nelle prossime settimane. Operazione non semplice per via dei costi, almeno 80 milioni per il cartellino, ma che farebbe sognare i tifosi bianconeri.