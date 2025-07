Marotta ha una folle idea: vuole il rimpiazzo di Calhanoglu da una rivale | Se lo fa dare in prestito

Lavori in corso in casa interista per la regia: Marotta, per sostituire il turco, ormai ad un passo dall’addio, vuole il calciatore di una rivale.

Nel mondo del calcio moderno, il calciomercato è diventato uno spettacolo parallelo alla stagione sportiva, con trattative, voci e colpi di scena che appassionano tifosi e media. Un tema ricorrente è quello dei calciatori che chiedono la cessione, spesso per motivi legati a scelte tecniche, mancanza di minutaggio o ambizioni personali. In molti casi, si tratta di giocatori di alto profilo che desiderano partecipare a competizioni europee o rilanciare la propria carriera in un nuovo contesto.

Questa dinamica può creare tensioni con le società, soprattutto quando il calciatore è sotto contratto e la dirigenza non è disposta a cederlo alle condizioni richieste. Tuttavia, la pressione mediatica e la forza contrattuale dei procuratori spesso spingono i club ad aprire al trasferimento. L’estate 2025 si preannuncia calda da questo punto di vista, con nomi importanti già al centro delle voci di mercato.

Il rischio, per le società, è perdere giocatori scontenti e compromettere l’armonia dello spogliatoio. D’altro canto, per gli atleti, chiedere la cessione è un atto di coraggio ma anche di responsabilità: dietro ogni scelta ci sono ambizioni, strategie di carriera e il desiderio di lasciare un segno nel calcio che conta.

Calhanoglu lascia l’Inter

Una situazione di questo tipo la si sta vivendo in casa interista, dove Hakan Calhanoglu ha deciso di voler tornare in patria, al Galatasaray, e la società nerazzurra non sembra intenzionata a mettergli i bastoni tra le ruote.

Detto ciò però è ovvio che Beppe Marotta e company devono trovare quanto prima un sostituto del turco. Cosa difficile, visto che i registi in circolazione sul mercato ad oggi non sono tantissimi. Il presidente interista però ha un’idea a dir poco clamorosa, ovvero quella di prendere il sostituto di Calha da una rivale.

La pazza idea di Marotta

Per rimpiazzare il turco, Marotta starebbe pensando, tra i tanti profili seguiti, anche a Douglas Luiz della Juventus, reduce da una pessima stagione sotto la Mole.

Il brasiliano ha qualità invidiabili in fase di palleggio, e sarebbe davvero il sostituto ideale del turco. L’idea del presidente interista sarebbe quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Chissà se i bianconeri saranno d’accordo.