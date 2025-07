L’Inter cade a pezzi: se ne vanno via tutti | Altre 2 richieste di cessione per Marotta

L’Inter è una polveriera. Dopo la sconfitta contro i brasiliani della Fluminense lo spogliatoio nerazzurro va in pezzi. Lautaro contro tutti

La sconfitta contro il Fluminense costata l’eliminazione dal Mondiale per Club, alla luce di quanto accaduto nelle ore successive in casa Inter, può essere considerata il male minore. I vice campioni d’Italia e d’Europa stanno affrontando una crisi che mai si era vista negli ultimi quattro anni.

Il tracollo di Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain è stata la spia di un malessere che è poi deflagrato in seguito all’addio di Simone Inzaghi. La mossa del tecnico piacentino ha fatto da detonatore a una serie di malumori che alla lunga hanno minato la serenità dell’intero ambiente.

Quanto accaduto nelle ultime ore ha lasciato senza parole una tifoseria che ora si sente smarrita. Il durissimo scambio di accuse tra Lautaro e Calhanoglu ha mandato definitivamente in pezzi uno spogliatoio già da settimane in ebollizione.

A sorpresa la maggioranza dei big della rosa interista si è schierata contro l’attaccante argentino e a favore del centrocampista turco che peraltro è sempre più vicino all’addio. Beppe Marotta in conferenza stampa ha invece preso le parti di Lautaro Martinez, di fatto scaricando l’ex milanista.

L’Inter è un vulcano in eruzione, tutti contro tutti

Uno scenario da resa dei conti interna, una vicenda degna da ‘notte dei lunghi coltelli‘. In tutto questo c’è chi sta disperatamente tentando di salvare il salvabile: il riferimento è al nuovo allenatore, il ‘povero’ Cristian Chivu chiamato a gestire una squadra arrivata alla fine di un ciclo.

Alla luce di un simile scenario la società non sembra avere in mano molte alternative: l’unica strada percorribile per non compromettere con largo anticipo la prossima stagione è dare vita a una rivoluzione in grande stile dell’organico.

Inter, l’unica soluzione è cedere i big: due partono subito

Spetterà al presidente Marotta e al direttore sportivo Ausilio ricostruire la squadra ricreando un clima nuovo all’interno dello spogliatoio. I primi due profili che potrebbero lasciare Milano sono due leader del gruppo e pilastri della squadra dell’ultimo quadriennio.

Stiamo alludendo ad Alessandro Bastoni e a Nicolò Barella la cui cessione può garantire all’Inter un incasso di almeno 120/130 milioni di euro. Una cifra sufficiente a rinforzare la rosa con elementi giovani e dalle prospettive importanti. Il mercato nerazzurro si preannuncia a dir poco pirotecnico.