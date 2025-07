Il Real Madrid elimina la Juve dal Mondiale, 1-0 agli ottavi: ai quarti sfida al Dortmund

La Juventus saluta il Mondiale per club dopo la sconfitta di misura arrivata contro il Real Madrid. Gli spagnoli avanzano ai quarti, dove ad attenderli c’è il Dortmund.

Le squadre italiane salutano il Mondiale per club agli ottavi di finale. Dopo l’Inter, battuta 2-0 dal Fluminense, anche la Juventus abbandona la competizione in corso negli Stati Uniti. Il Real Madrid elimina la squadra guidata da Igor Tudor grazie alla vittoria di misura arrivata a Miami.

I bianconeri sono da subito partiti ben organizzati, con un baricentro alto ed un pressing che ha messo in difficoltà il Real Madrid. Nei primi dieci minuti la Juve ha due ottime occasioni per portarsi in vantaggio. Un ispirato Kenan Yildiz prima lancia verso la porta dei Blancos Kolo Muani, che sfiora il gol, in seguito sfiora la rete con una grande conclusione da fuori area.

La prima occasione per la squadra guidata da Xabi Alonso arriva intorno alla mezz’ora di gioco. Bellingham approfitta di una distrazione della difesa bianconera, ma viene fermato da un grande intervento di Michele Di Gregorio. L’estremo difensore si ripeterà anche su Valverde, prima dell’intervallo.

Nella ripresa la squadra spagnola sale in cattedra e fin dai primi minuti mette alle corde la Vecchia Signora. Ancora prodigioso il portiere bianconero, che si supera su Bellingham e sull’ex Huijsen. Ma nulla può sul colpo di testa ravvicinato di Gonzalo Garcia, che porta avanti il Real al minuto 54°.

Super Di Gregorio non basta: Juve fuori agli ottavi

Il vantaggio degli spagnoli cambia inevitabilmente l’inerzia della partita. Igor Tudor si gioca le carte Kostic e Nico Gonzalez, che al 70esimo minuto mette paura a Courtois.

Il tecnico croato decide anche di sostituire Yildiz con Koopmeiners nella seconda frazione di gioco. La Juve tenta di alzare la pressione di gioco nel finale di gara, ma anche i Blancos si rendono pericolosi.

Le italiane salutano il Mondiale per club

Il triplice fischio consegna al Real Madrid il pass per i quarti di finale della competizione. Il Mondiale per club resta senza squadre italiane, mentre gli iberici dovranno affrontare il Borussia Dortmund.

Il tabellone dei quarti di finale è già definito e comprende anche le sfide tra PSG e Bayern Monaco. L’Al Hilal di Inzaghi affronterà il Fluminense. Infine il Chelsea se la vedrà col Palmeiras.