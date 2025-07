Finalmente ci siamo: svelato il nome del nuovo coach di Sinner | Con lui si punta a vincere tutto

Jannik Sinner è pronto per Wimbledon - LaPresse - Tuttocalcioestero.it

Jannik Sinner vuole riscattare a Wimbledon l’amara sconfitta in finale al Roland Garros. Nel frattempo ha individuato il suo nuovo coach

Il terremoto si è scatenato proprio a una manciata di giorni dall’evento più atteso dell’anno. Il momento in cui Jannik Sinner ha annunciato il licenziamento con effetto immediato di preparatore atletico e fisioterapista ha prodotto una scossa tellurica nel mondo del tennis.

Una decisione del tutto inattesa presa e comunicata a una manciata di giorni dal torneo di Wimbledon, il più prestigioso e sentito di tutto l’anno. Una scelta che ha fatto scattare l’allarme tra i tifosi del numero uno del ranking Atp.

Sinner ha dunque rifinito la preparazione in vista dell’esordio sui leggendari campi in erba dell’All England Club accompagnato e seguito solo dai suoi due più fidati collaboratori, lo storico allenatore Simone Vagnozzi e il super coach Darren Cahill.

Interpellato dai giornalisti in merito a tale sorprendente decisione Sinner ha in gran parte minimizzato: “Non è accaduto nulla di eclatante – le sue parole in conferenza stampa – si tratta di un normale avvicendamento”.

Sinner, la decisione è presa: tifosi al settimo cielo

In realtà qualcosa di significativo è accaduto, tanto che da ore tifosi e appassionati si interrogano in merito alla composizione futura dello staff del tennista altoatesino. Uno staff che peraltro tra qualche mese è destinato a perdere anche Darren Cahill.

Il tecnico australiano nei quasi due anni in cui ha seguito da vicino il percorso agonistico e professionale di Sinner ha offerto un contributo fondamentale, se non addirittura decisivo, alla sua straordinaria crescita. È con Cahill che il campione di San Candido ha compiuto il salto di qualità più importante.

Sinner, il futuro è scritto: ecco perché

Com’è noto Cahill ha annunciato che a fine 2024 lascerà lo staff di Sinner per dedicarsi a una nuova avventura professionale. Una decisione presa da tempo che il tecnico australiano ha voluto comunicare con largo anticipo.

A quanto pare però Sinner non si è rassegnato a perdere il suo mentore. Le dichiarazioni rilasciate in tal senso da Simone Vagnozzi ai microfoni di Rai Radio 2 sembrano aprire ad un finale a sorpresa, molto diverso da quello già preannunciato. “Ogni giorno proviamo a convincere Cahill a restare con noi, vedremo se funzionerà. Di certo l’intesa con lui è qualcosa di speciale“.