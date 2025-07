Fair Play Finanziario, lacrime amare per la Roma: mano pesante della UEFA | Gasperini se ne va

Mazzata pesante per la Roma, con la Uefa che prepara aspre sanzioni in seguito alle regole non rispettate del FFP: Gasperini ora vuole andarsene.

Il Fair Play Finanziario è un insieme di regolamenti introdotti dalla UEFA con l’obiettivo primario di migliorare la salute finanziaria e la sostenibilità a lungo termine dei club di calcio europei. L’idea alla base è impedire che i club spendano più di quanto guadagnano, evitando così indebitamenti eccessivi e situazioni di insolvenza che potrebbero mettere a rischio la stabilità del sistema calcistico.

Nel corso degli anni, il FPF ha subito diverse revisioni per adattarsi alle mutevoli dinamiche del calcio moderno. Ovviamente però il mancato rispetto di queste regole comporta delle importanti sanzioni a quei club che appunto non le hanno seguite, che spesso e volentieri possono essere molto gravi.

Ad ogni sessione di mercato dunque diverse società si ritrovano a dover fare i conti con questo tipo di situazione. Una delle ultime in ordine di tempo è stata la Roma. Ed è proprio per la compagine giallorossa che non sono arrivate notizie positive, con la Uefa che ha deciso di usare la mano pesante, tanto da far scappare mister Gian Piero Gasperini dalla Capitale.

La Roma finisce nei guai

Come ben sappiamo, la Roma avrebbe dovuto mettere a bilancio entro il 30 giugno scorso delle plusvalenze tra i 25 e i 30 milioni di euro. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Messaggero, entro quella data ne sono state generate solo la metà.

E’ chiaro che adesso la Uefa, potrebbe sanzionare la società capitolina anche in maniera pesante. Come ben sappiamo in questi casi le pene possono essere molto gravi: da una semplice multa salata, fino ad una restrizione nella lista, senza dimenticare poi una clamorosa (che ad oggi appare molto difficile) esclusione dalle coppe.

Gasperini prepara le valigie

Nel caso in cui venissero inflitte sanzioni pesanti alla compagine giallorossa, addirittura c’è chi ha pensato che mister Gian Piero Gasperini possa pensare alle dimissioni, visto che, senza mercato e senza gli introiti europei, il nuovo progetto stenterebbe a decollare.

Staremo a vedere dunque come si evolveranno le cose, e se davvero in casa romanista ci sarà un terremoto terribile, che andrebbe a distruggere tutte le rosse aspettative accumulate fin qui.