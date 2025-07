Colloqui fitti con Andrea Pirlo: sarà lui il nuovo allenatore | Presentazione settimana prossima

Contatti costanti con Andrea Pirlo e nuova panchina per l’ex centrocampista. Tutto pronto per la presentazione del nuovo tecnico.

Filo diretto con Andrea Pirlo e nuova avventura in panchina per l’ex centrocampista italiano. L’ultima esperienza da allenatore per il classe ’79 è stata alla Sampdoria. Il club blucerchiato, dopo il primo anno in cui la squadra si fermò ai play off di Serie B, alla fine del mese di agosto dello scorso anno decise di esonerare il campione del mondo.

Il ribaltone in panchina non è però riuscito a risollevare le sorti stagionali della squadra genovese. La Sampdoria sul campo era addirittura retrocessa in Serie C, per la prima volta nella sua storia. Poi le vicende finanziarie del Brescia hanno riscritto tutto. Lombardi retrocessi e blucerchiati salvi in seguito alla vittoria ai play out con la Salernitana.

In tutto ciò l’ex centrocampista è ancora senza panchina da quasi un anno. Dopo il termine della stagione ci sono stati tanti scossoni tecnici, sia in Serie A che in cadetteria. Ed il nome di Andrea Pirlo è tornato di moda in più di un’occasione, senza però mai arrivare alla fumata bianca decisiva.

Prima si era fatta avanti l’ipotesi Pisa. La squadra toscana neo promossa che si è separata da Filippo Inzaghi, che ha a sua volta sposato il progetto Palermo. In seguito i nerazzurri hanno scelto Alberto Gilardino come nuova guida tecnica.

Sorpasso Pirlo, ecco la nuova panchina

Il futuro professionale dell’ex centrocampista resta un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione. E non sono esclusi colpi di scena per la nuova tappa in panchina di Andrea Pirlo.

Sulla falsariga di quanto avvenuto con la Nazionale maggiore, dove Gennaro Gattuso ha sostituito Luciano Spalletti, anche l’Italia Under 21 si appresta a cambiare commissario tecnico.

Italia Under 21: Pirlo sorpassa Cannavaro

Il percorso di Carmine Nunziata con l’Under 21 azzurra è arrivato ai titoli di coda. Gli azzurrini sono stati eliminati ai quarti di finale degli Europei dalla Germania e sembra tutto pronto per un nuovo corso. Così come la Nazionale maggiore anche la panchina dell’U21 potrebbe accogliere un campione del mondo.

Le voci che vedevano Fabio Cannavaro come prima scelta federale si fanno sempre più deboli. Ecco perché la pista che porta a Pirlo potrebbe prendere sempre più quota già dai prossimi giorni.