Tradimento atroce per l’Inter: FIRMA UFFICIALE con il Milan | Lo ha voluto fortemente Allegri

Brutte notizie in casa interista: un vero e proprio tradimento si è consumato in queste ore, con il calciatore che ha firmato con il Milan.

Nel corso della storia del calciomercato, Inter e Milan, due squadre molto rivali, si sono spesso ritrovate al centro di clamorosi tradimenti che hanno infiammato tifosi e media. Nonostante la rivalità accesa e secolare, non sono mancati i passaggi diretti o indiretti di giocatori da una sponda all’altra del Naviglio, spesso tra polemiche e accuse di tradimento.

Uno dei casi più eclatanti è stato quello di Andrea Pirlo, scartato dall’Inter e diventato una leggenda al Milan. Al contrario, Clarence Seedorf ha fatto il percorso inverso, lasciando i rossoneri per vestire la maglia nerazzurra con successo. Indimenticabile anche il trasferimento di Ronaldo Il Fenomeno, prima idolo dell’Inter, poi protagonista al Milan, generando malumori tra i tifosi interisti.

Più recentemente, Hakan Calhanoglu ha lasciato il Milan a parametro zero per firmare con l’Inter, scatenando l’ira dei sostenitori rossoneri. Questi passaggi alimentano un clima di eterna tensione, rendendo il Derby della Madonnina non solo una sfida sportiva, ma anche simbolica. Proprio in questi ultimissimi giorni però un altro clamoroso tradimento si è consumato all’ombra della Madonnina.

Tutto fatto: dopo l’Inter passa al Milan

In questi caldi giorni di calciomercato, come un fulmine a ciel sereno è arrivato un clamoroso colpo di scena: una vecchia conoscenza interista ha infatti firmato con i rivali del Milan, su espressa richiesta di Massimiliano Allegri.

Non stiamo però parlando di un giocatore, bensì di un allenatore, ovvero Bernardo Corradi. Dopo diversi anni alla guida delle nazionali minori infatti l’ex centravanti ha deciso di passare nello staff del tecnico livornese, che lo ha fortemente voluto nella sua nuova esperienza in rossonero.

Un tradimento terribile

Sebbene in pochi lo ricordano, Corradi nell’estate del 2002 è passato all’Inter dal Chievo. In nerazzurro però non ha mai giocato, qualche mese dopo ha lasciato, passando appunto alla Lazio.

Ora l’ex bomber, a distanza di oltre 20 anni, è tornato a Milano, ma sull’altra sponda dei Navigli e in un ruolo ben diverso da quello di calciatore. La speranza però è che questa volta possa lasciare il segno.