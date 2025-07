Sinner è già il passato: hanno appena incoronato Alcaraz | Si prende trofei e 1°posto

Manca sempre meno al via del torneo di Wimbledon. Verso l’appuntamento londinese arriva l’incoronazione di Carlos Alcaraz, ormai Sinner è il passato.

Le attenzioni del mondo del tennis si concentrano su Londra, dove sta per iniziare il torneo di Wimbledon 2025. Carlos Alcaraz si presenta da campione in carica ed è forte degli ultimi importanti successi arrivati in stagione. Il tennista spagnolo è stato l’unico a riuscire a fermare Yannik Sinner sulla terra battuta.

L’iberico ha sconfitto Yannik Sinner in finale sia agli Internazionali d’Italia che al più recente Roland Garros. In particolare lo scontro andando in scena a Parigi, è finito di diritto nella storia della competizione. Alcaraz ha avuto la meglio dell’altoatesino per 3 set a 2, dopo una finale durata cinque ore e 29 minuti, record nella storia della competizione.

Per preparare lo Slam londinese, i primi due tennisti del Ranking ATP hanno scelto tornei diversi, così come differente è stato il risultato. Yannik Sinner ha giocato ad Halle, dove è però stato eliminato da Bublik agli ottavi di finale.

Nessun problema per Alcaraz invece nel Queen’s, dove lo spagnolo ha superato in finale il ceco Lehecka, festeggiando un altro trofeo a Londra. In vista del più antico torneo della storia del tennis i primi due tennisti mondiali potrebbero nuovamente incontrarsi solo in finale.

Alcaraz si prende la corona prima di Wimbledon

È stato sorteggiato il tabellone dello Slam inglese, che vedrà Carlos Alcaraz esordire da campione in carica. Lo spagnolo affronterà subito un avversario italiano, ovvero Fabio Fognini. Yannik Sinner debutterà invece con Luca Nardi, in un derby tutto italiano.

Secondo i bookmakers la finale tra i due potrebbe ripetersi per la terza volta a stretto giro di posta, ma non mancano insidie, outsiders e ostacoli per entrambi i fuoriclasse.

Alcaraz ingiocabile, ecco la sentenza di Fritz

In attesa dello storico appuntamento a Londra le attenzioni degli addetti ai lavori e non solo si concentrano sullo stato di forma dei due. Sinner e Alcaraz hanno dato prova di viaggiare al momento ad un livello irraggiungibile per gli avversari.

Tra questi Taylor Fritz, numero 5 della classifica ATP, che sul dualismo che sta affascinando il mondo tennistico si è così espresso: “Carlos è il mio avversario più ostico. Sinner mi ha battuto diverse volte ma almeno sentivo di poter giocare a tennis.”