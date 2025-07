Red Bull-FIA, È GUERRA: stabilite dure sanzioni | Costretti a cambiare tutta la macchina

Duro scontro tra la Red Bull e la FIA e battaglia senza esclusioni di colpi. Spuntano dure sanzioni con la scuderia costretta a stravolgere tutta la macchina.

Da sempre le questioni tecniche si intrecciano con quelle del regolamento in Formula 1. La stagione 2025 non fa differenza su questo tema. Oltre a quanto accade in pista, con sanzioni a seconda delle infrazioni rilevate dai giudici, è altrettanto importante l’aspetto delle verifiche tecniche ai box, prima e dopo la gara.

Lo sanno bene in casa Ferrari dove, alla seconda prova stagionale in Cina, entrambe le monoposto sono state squalificate in seguito alle verifiche dei tecnici. Charles Leclerc si è visto annullare il quarto posto finale, per via del peso della vettura.

Stessa sorte per Lewis Hamilton, che a Shangai è arrivato sesto al traguardo, ma in seguito ai controlli tecnici si è visto squalificato per via del fondo irregolare della sua vettura. In Cina le rosse hanno toccato il punto più basso, di una stagione sin qui per nulla esaltante.

Finora il dominio del Mondiale è sostanzialmente una prerogativa della McLaren. I due piloti della casa britannica, Oscar Piastri e Lando Norris, dominano la classifica. L’unico pilota in grado di detronizzarli è stato Max Verstappen, quattro volte campione del mondo con la Red Bull.

Braccio di ferro Red Bull – FIA

Il pilota olandese, oltre a George Russel, è stato l’unico a strappare due volte la vittoria alla coppia di piloti McLaren. In previsione della seconda parte di stagione il quattro volte campione del mondo si candida a terzo incomodo nella sfida interna alla scuderia britannica.

La situazione della classifica costruttori è impietosa per le scuderie concorrenti della McLaren. La casa britannica guarda tutti dall’alto verso il basso, con quasi il doppio dei punti della seconda Mercedes. Peggio va alla Red Bull, che occupa la quarta piazza alle spalle della Ferrari.

Retroscena sullo scontro tra Red Bull e FIA

La scuderia austriaca, secondo quanto svelato sul web da We Are The Race, ad inizio stagione aveva scritto una lettera alla FIA per proporre modifiche tecniche. La Federazione però ha rispedito al mittente le richieste.

Secondo gli addetti ai lavori nell’intento della Red Bull c’era anche quello di risolvere il problema della temperatura delle gomme. La casa austriaca avrebbe proposto di usare l’acqua delle borracce dei piloti per favorire il raffreddamento.