La Juve agevola il Milan per Vlahovic: chiesta un’umile pedina di scambio | Affare ai dettagli

Potrebbe sbloccarsi uno scambio sul mercato tra Juventus e Milan. Dusan Vlahovic dovrebbe vestire di rossonero nella prossima stagione

Il mercato estivo sta per regalare i primi colpi di scena: nei prossimi giorni, in particolare quando sarà concluso il primo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA, tutte le grandi del calcio internazionale si tufferanno anima e corpo sulle trattative in entrata e in uscita.

Tra queste anche Juventus, impegnata in questi giorni negli Stati Uniti, è pronta a concretizzare alcune operazioni impostate negli ultimi giorni. La dirigenza bianconera, con in testa il direttore generale Damien Comolli, deve risolvere in primis il ‘caso Vlahovic‘.

Il centravanti serbo è un’autentica spina nel fianco del club piemontese: arrivato ad un solo anno dalla scadenza di contratto ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo avanzate dalla Juventus e non intende accettare offerte al ribasso da parte di altre squadre.

L’obiettivo del centravanti serbo è lasciare Torino da svincolato, così da poter scegliere con calma la sua prossima destinazione. Il management bianconero vorrebbe ovviamente cedere adesso il giocatore per non perderlo a parametro zero.

Juventus, Vlahovic al Milan è un’opzione concreta

In Italia c’è un solo club che spinge per acquistare l’ex gioiello della Fiorentina ed è il Milan. Tutta ‘colpa’, si fa per dire, di Massimiliano Allegri che ha allenato Vlahovic a Torino e che non vede l’ora di ritrovarlo in rossonero.

Secondo il tecnico livornese il centravanti serbo rappresenta l’attaccante ideale, il profilo in grado di garantire al Diavolo l’atteso e decisivo salto di qualità. Le due società hanno già preso i primi contatti e la trattativa dovrebbe entrare nel vivo nel momento in cui la Juventus tornerà dagli Stati Uniti.

Vlahovic in rossonero, il matrimonio s’ha da fare

Tra le due società potrebbe addirittura concretizzarsi uno scambio che fino a qualche giorno fa sembrava improponibile: Comolli pur di liberarsi di Vlahovic così da lanciare l’assalto decisivo a Jonathan David è disposto ad accettare una contropartita tecnica dal Milan.

Stiamo alludendo a un giocatore che ha disputato l’ultima stagione in prestito a Roma, sponda giallorossa. Si tratta dell’esterno belga Alexis Saelemaekers che il club capitolino non ha voluto, e probabilmente neanche potuto, riscattare. Uno scambio Vlahovic-Saelemaekers alla pari non è proponibile, ma il cartellino dell’ex Bologna più un conguaglio di circa 15 milioni a favore della Juventus metterebbe tutti d’accordo.