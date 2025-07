Disastro Inter: 2-0 dal Fluminense e addio Mondiale | Chivu deve resettare la squadra

Brutta botta per il club nerazzurro, battuto da un avversario inferiore, almeno sulla carta, che costringe i meneghini a lasciare subito la competizione.

Dopo aver passato il girone al primo posto in classifica, l’Inter cade contro la Fluminense agli ottavi di finale e deve dire addio al Mondiale per Club. Nella serata di ieri infatti la Beneamata è stata sconfitta per 2-0 dai brasiliani, in un match che questi ultimi hanno giocato alla morte, al contrario degli uomini di Christian Chivu, apparsi troppo morbidi.

Pronti via è i sudamericani passano avanti al terzo minuto di gioco con Cano, che approfitta di una grave incertezza sia di Sommer che della difesa per siglare la rete del vantaggio. La Fluminense a quel punto gioca con maggiore concentrazione difensiva, anche se non perde occasione per provare a far male ai nerazzurri in contropiede, che dal canto loro non sono mai incisivi.

Nella ripresa il copione cambia, e l’Inter ci prova di più, sfiorando il pari in diverse occasioni, su tutte con Lautaro Martinez, che prima si fa ipnotizzare da Fabio e poi prende un palo clamoroso. Anche un po’ di sfortuna nega dunque il pari al club milanese, che al 93esimo in contropiede si vede colpire da Hercules, che chiude la partita sul definitivo 2-0.

Inter impalpabile e stanca

Nonostante abbia provato più volte a rimettere in piedi la partita, l’Inter è apparsa molto stanca e impalpabile nella serata di ieri. La conferma di ciò è arrivata anche da mister Chivu ai microfoni nel post partita.

Ora il tecnico dovrà essere bravo a rimettere insieme i cocci dopo le vacanze, per far tornare competitiva una squadra che sta sicuramente pagando anche le terribili ferite della finale di Champions League persa per 5-0 con il PSG il mese scorso.

Tra campo e mercato

Conclusasi questa lunghissima stagione, ora l’Inter dovrà mettersi al lavoro anche sul mercato. Dopo aver preso Bonny, la società è in azione per rafforzare ancora la rosa.

Allo stesso modo però bisognerà muoversi anche in uscita, cercando soprattutto di risolvere quei casi spinosi. Su tutti quello di Calhanoglu, che vuole tornare in Turchia, e che non troverà intoppi da parte della dirigenza interista.