Clamoroso Verstappen: voleva ritirarsi dal GP d’Austria | Ha quasi ringraziato Antonelli

Max Verstappen non smette mai di stupire. Ha del clamoroso il retroscena che emerge dopo il ritiro dal GP d’Austria. L’olandese grato ad Antonelli.

Anche nella tappa austriaca del Mondiale 2025 di Formula 1 è andato in scena il monologo della McLaren. La scuderia britannica ha dominato la gara sul circuito di Spielberg, lanciando un nuovo segnale di distacco sulla concorrenza. Il primo a tagliare il traguardo è stato Lando Norris, seguito a ruota da Oscar Piastri.

Alle spalle del duo McLaren, che sta sempre più monopolizzando la stagione, è arrivato il ferrarista Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha chiuso la tappa austriaca al gradino più basso del podio, precedendo il compagno di scuderia Lewis Hamilton.

Per Leclerc è il quarto podio stagionale, mentre il britannico ha eguagliato il miglior piazzamento arrivato ad Imola in questa stagione. Timidi segnali di ripresa per il team di Maranello, ma l’abisso con la scuderia McLaren è evidente e sottolineato anche dalla situazione in classifica.

Per quel che riguarda la classifica piloti in testa c’è ancora Oscar Piastri, che precede Norris di quindici punti. Il team McLaren, per quel che riguarda la classifica costruttori, ha accumulato un distacco impressionante con la concorrenza. I britannici hanno collezionato fin qui 417 punti, più del doppio della Ferrari, al momento seconda forza della graduatoria.

Verstappen sorprende tutti: è successo dopo il ritiro

La scuderia di Maranello è tornata seconda forza della classifica costruttori dopo quanto accaduto in Austria. Nel circuito di casa la Red Bull è stata la più grande delusione del fine settimana.

Weekend da dimenticare per la scuderia austriaca, con Tsunoda che ha chiuso all’ultimo posto la tappa di casa, mentre è andata ancora peggio a Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo è stato costretto al ritiro ad inizio gara, dopo un contatto causato da Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen si consola così dopo il ritiro in Austria

Nelle fasi concitate della partenza la monoposto di Andrea Kimi Antonelli ha speronato quella del pilota olandese. Entrambe le vetture sono state costrette al ritiro e sono subito arrivate le scuse, accettate da Verstappen, del giovane pilota italiano.

Subito dopo esser stato eliminato il pilota olandese si è connesso con la 24 h di Spa. Il pluricampione del mondo ha seguito la sua squadra, che ha vinto nella classe Gold. Tanti tifosi hanno commentato il fatto, ipotizzando addirittura che Verstappen si fosse ritirato di proposito.