ULTIM’ORA JUVE: il calciatore non vuole allenarsi | Guerra totale con la società

Alla Continassa sono senza parole: il calciatore ha deciso di non allenarsi con il resto della squadra, scatenando una vera e propria guerra con la società.

Negli ultimi anni, i rapporti tra calciatori e società stanno diventando sempre più tesi, con frequenti litigi che sfociano in vere e proprie guerre diplomatiche. Le cause sono molteplici: contratti non rinnovati, richieste salariali fuori mercato, o divergenze sulla gestione tecnica. Spesso, dietro i dissidi, si celano anche gli agenti dei calciatori, sempre più influenti e determinati a massimizzare i profitti dei propri assistiti, anche a costo di incrinare i rapporti con i club.

Emblematici sono i casi di giocatori che, messi fuori rosa per decisioni dirigenziali, scelgono di comunicare il loro malcontento tramite social media, alimentando polemiche e coinvolgendo tifosi e media. Le società, dal canto loro, faticano a mantenere l’ordine all’interno dello spogliatoio e a gestire l’immagine del club, compromessa da questi scontri pubblici.

Come detto dunque situazioni di questo tipo sono sempre più frequenti, ma ciò nonostante fanno sempre grande rumore. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore è venuto a galla un caso del genere che riguarda la Juventus: il calciatore ha infatti deciso di non allenarsi con il resto della squadra, scatenando il caos nel centro sportivo.

Mondo Juve senza parole

La vicenda in realtà coinvolge la Vecchia Signora in maniera indiretta. Infatti il giocatore che ha rotto con la società non è uno juventino, ma un grande obiettivo di mercato della società torinese.

Stiamo parlando di Viktor Gyokeres. Nei giorni scorsi infatti il presidente dello Sporting Lisbona ha affermato pubblicamente che non lascerà andare il centravanti nemmeno per 70 milioni di euro. Parole che hanno mandato su tutte le furie lo svedese, il quale avrebbe comunicato al club la sua decisione di non tornare ad allenarsi con la squadra alla ripresa.

Quale futuro per il calciatore?

La reazione violenta di Gyokeres potrebbe spingere la società a cederlo e ad accontentarsi di una cifra appunto sui 70 milioni di euro.

Di conseguenza la Juventus, e tutti gli altri club interessati a lui, seguono con attenzione la vicenda, e sanno che questo potrebbe essere il momento giusto per tornare alla carica per l’acquisto del giocatore.