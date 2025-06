Sta succedendo tutto in queste ore: Koopmeiners lascia la Juve | Resta in Serie A in prestito

Teun Koopmeiners è stato l’investimento più oneroso della Juventus nello scorso mercato estivo. Ora potrebbe partire in prestito e in Serie A

Cristiano Giuntoli non ha badato a spese pur di strapparlo all’Atalanta: nella mente dell’ormai ex direttore generale della Juventus Teun Koopmeiners avrebbe dovuto garantire un enorme salto di qualità alla squadra che un anno fa è stata costruita in base alle indicazioni fornite da Thiago Motta.

Il centrocampista olandese costato la bellezza di 55/60 milioni di euro, la cifra richiesta dai dirigenti della Dea, ha deluso profondamente tutte le aspettative di società, tifosi bianconero e dello stesso staff tecnico.

Del trequartista potente, dinamico e micidiale in zona gol ammirato nelle tre stagioni trascorse a Bergamo si sono da subito perse le tracce, tanto che al termine della stagione i nuovi vertici dirigenziali della Juventus hanno messo seriamente in dubbio la sua permanenza a Torino.

Neanche con l’avvento in panchina di Igor Tudor Koopmeiners è riuscito a ritrovare se stesso mentre nel frattempo nel suo ruolo naturale di trequartista è esploso definitivamente il giovane talento turco Kenan Yildiz.

Juventus, Koopmeiners ceduto in prestito

Sta dunque prendendo corpo in questi ultimi giorni l’ipotesi di una cessione, tendenzialmente con la formula del prestito oneroso, del centrocampista olandese. Il direttore generale Damien Comolli preferirebbe una soluzione all’estero, mentre l’ex stella dell’Atalanta vuole rimanere in Serie A.

C’è un club in effetti che sarebbe pronto a rilevarne il cartellino con questa formula: è la Roma di Dan Friedkin e del senior advisor Claudio Ranieri, ma soprattutto del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco è stato l’artefice principale della crescita professionale di Koopmeiners e i due tornerebbero volentieri a lavorare insieme.

Koopmeiners resta in Italia, lo vuole Gasperini

Immaginare in questo momento una trattativa tra la Juventus e il club giallorosso è un vero e proprio azzardo, soprattutto alla luce dei rigidi paletti economico finanziari imposti dal Settlement Agreement con la UEFA che i capitolini devono rispettare.

Ma a partire dai primi giorni di luglio il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara potrebbe avere maggiori margini di manovra nelle operazioni in entrata e un tentativo per regalare Koopmeiners a Gasperini non si può escludere a priori. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, il mercato può regalare questo e altri colpi di scena.