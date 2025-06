Panico Inter: a repentaglio la vita dei calciatori | Sta succedendo tutto in queste ore

Scoppia il panico in casa Inter, la vita dei calciatori è a repentaglio. Ecco cosa sta accadendo in queste ore, i tifosi col fiato sospeso.

Scatta l’allarme in queste ore intorno all’Inter di Christian Chivu. La squadra nerazzurra è impegnata nel Mondiale per club in corso negli Stati Uniti, dove affronterà il Fluminense negli ottavi di finale della competizione. La fase a gironi si è chiusa nel migliore dei modi per la Beneamata, che ha conquistato il primo posto nel gruppo E.

Dopo una partenza in salita, col pareggio per 1-1 arrivato contro il Monterrey, i nerazzurri hanno trovato due vittorie consecutive. Prima contro i giapponesi dell’Urawa Reds, sconfitti in rimonta per 2-1 con la rete del giovane Carboni all’ultimo minuto. Nell’ultima giornata poi l’Inter ha superato per 2-0 gli argentini del River Plate, grazie alle reti di Francesco Pio Esposito e Bastoni.

La squadra brasiliana è arrivata agli ottavi di finale del Mondiale per club dopo aver chiuso al secondo posto il gruppo F. Il Fluminense all’esordio è riuscito a strappare un punto al Borussia Dortmund, chiudendo la sfida con la squadra tedesca a reti bianche. In seguito è arrivata la vittoria con i sudcoreani dell’Ulsan, prima di un altro pareggio a reti bianche contro il Mamelodi.

Un altro ostacolo sudamericano per la squadra guidata da Christian Chivu che, dopo aver sconfitto ed eliminato il River Plate, punta a strappare il pass per i quarti di finale contro i brasiliani.

Allarme in casa Inter: le ultime dagli USA

I primi ottavi di finale disputati hanno regalato diversi gol ed emozioni nelle sfide andate in scena negli USA. A partire dal derby brasiliano tra Palmieras e Botafogo, vinto dai Verdao ai tempi supplementari. Avanti anche Chelsea, PSG e Bayern Monaco.

La sfida tra l’Inter e il Fluminense è in programma questa sera. Domani poi la Juventus si misurerà con il banco di prova Real Madrid, dopo esser stata strapazzata dal Manchester City.

A rischio Inter-Fluminense: allerta fulmini

Non sono mancati disagi per via delle condizioni climatiche anche negli ottavi di finale della competizione. La sfida tra Chelsea e Benfica ad esempio è stata sospesa per due ore a causa delle avverse condizioni del meteo.

E, a causa di un’allerta fulmini, anche la gara dell’Inter è a rischio slittamento. La sfida con i brasiliani è in programma in Carolina del Nord e le valutazioni decisive verranno prese nel pomeriggio odierno.