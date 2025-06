“Non voglio parlare di lui”: Thiago Motta affondato dal suo ex calciatore | Ecco che cosa gli ha fatto

Thiago Motta è un capitolo chiuso per uno dei protagonisti della Juventus. Ecco l’annuncio ufficiale che svela i retroscena sul rapporto con l’ex tecnico bianconero.

Un’estate fa, non c’eri che tu, così cantavano i Delta V ad inizio degli anni 2000. La canzone sembra la colonna sonora più adatta all’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. L’ex centrocampista dodici mesi fa venne scelto dalla dirigenza bianconera dopo il tormentato divorzio da Massimiliano Allegri.

L’allenatore classe ’82 arrivò alla Continassa dopo l’exploit del Bologna. La squadra felsinea, sotto la guida di Motta, ritornò a disputare la Champions League dopo ben 60 anni. Una stagione coi fiocchi, che gli valse la chiamata della Juventus per il post Allegri. In seguito la dirigenza bianconera non badò a spese sul calciomercato estivo.

Parecchi acquisti non vennero però azzeccati, un esempio su tutti è rappresentato dal centrocampista Douglas Luiz. Il brasiliano da trascinatore in Premier League con l’Aston Villa, è stato derubricato a comparsa nella sua prima stagione in bianconero.

Anche la sfortuna nell’ultima stagione ha remato contro la Vecchia Signora. Il gravissimo infortunio capitato a Gleison Bremer, seguito a ruota dal terzino Cabal, ha costretto il tecnico a rivedere repentinamente le scelte difensive.

Juve-Thiago Motta capitolo chiuso, l’annuncio del protagonista

Molte difficoltà sono arrivate anche in campo dove, dopo una partenza di stagione esaltante, hanno faticato ad arrivare i risultati attesi.

I bianconeri sono finiti quasi da subito lontano dalla zona scudetto e non è andata meglio fuori dai confini nazionali. Il cammino in Champions League si è fermato agli spareggi dopo la prima fase. La Juve è stata eliminata dal PSV, avversario abbordabile sulla carta.

No comment su Thiago Motta, ecco le parole di Yildiz

In Coppa Italia è arrivata l’eliminazione per mano dell’Empoli, poi retrocesso in Serie B. A marzo poi, dopo due sconfitte consecutive, è arrivato l’esonero dalla panchina bianconera. Il posto di Motta è stato preso da Igor Tudor, che è riuscito ad agguantare il quarto posto finale.

In merito alle differenze tra i due tecnici ha parlato Kenan Yildiz, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il talento turco sull’argomento ha dichiarato: “Quando è arrivato Tudor ha portato grande energia. Non mi piace parlare del passato, ma è vero che Tudor mi concede molta libertà.”