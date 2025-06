Mossa disperata di Gattuso: vuole convincere un gioiellino a scegliere l’Italia | È ancora convocabile

Gennaro Gattuso tenta il tutto per tutto per convincere il gioiellino della Serie A a scegliere l’Italia. Il giovane talento è ancora convocabile in azzurro.

Un nuovo anno zero per l’Italia. Dopo il pessimo esordio nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, i vertici federali hanno scelto di sollevare dall’incarico Luciano Spalletti. A prendere le redini della nazionale azzurra è stato Gennaro Gattuso, campione del mondo con la nazionale di Marcello Lippi nel Mondiale del 2006.

Venti anni più tardi l’ex centrocampista è chiamato a risollevare le sorti della nazionale azzurra. L’Italia è reduce da due mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali, circostanza unica nella gloriosa storia della nostra rappresentativa nazionale. La prima sfida decisiva per la vetta del girone delle qualificazioni ha però visto gli azzurri schiantati per 3-0 dalla Norvegia di Haaland.

Di fatto l’esperienza di Luciano Spalletti con l’Italia si è chiusa nella trasferta in Scandinavia. L’ex allenatore di Napoli, Roma e Inter tra le altre, è andato in panchina nella vittoria per 2-0 sulla Moldavia per semplice onore di firma.

Il primo impegno ufficiale per la nazionale azzurra del nuovo corso è in programma a settembre. L’Italia affronterà prima l’Estonia e poi Israele, due gare da non fallire in nessun modo per non pregiudicare il cammino verso il campionato Mondiale della prossima estate.

Gattuso non molla il gioiellino della Serie A

C’è tanta attesa intorno alle prime risposte della nazionale azzurra dopo l’ennesimo ribaltone in panchina. Non è escluso che il nuovo CT stravolga le ultime scelte di Luciano Spalletti, sia riportando in nazionale protagonisti del passato che nuove facce.

In attesa delle prime convocazioni da parte di Gattuso si fanno molti nomi di calciatori oriundi accostati alle idee del centrocampista ex Milan.

Gattuso non molla Soulé: il punto sul romanista

Di recente è stato accostato ad una possibile prima chiamata dell’Italia l’esterno offensivo Gabriel Strefezza, in forza al Como. L’attaccante brasiliano non ha mai esordito in nazionale e potrebbe diventare una suggestione da tenere d’occhio, ma non la sola.

Riflettori puntati anche su Matias Soulè, reduce dalla prima stagione alla Roma. L’attaccante argentino, che ha trovato 5 gol nell’ultimo campionato ha però già rifiutato la chiamata di Luciano Spalletti, scegliendo l’Albiceleste. Non è escluso in ogni caso un altro tentativo da parte di Gattuso, il tempo scioglierà le riserve sul caso.