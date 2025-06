Mondiale per Club, negli ottavi Bayern a valanga contro il Flamengo: super quarto di finale contro il PSG

Il Bayern vola ai quarti del Mondiale per Club - LaPresse - Tuttocalcioestero.it

Il Bayern Monaco come da pronostico ha battuto 4-2 il club carioca agli ottavi di finale e ora sfiderà i campioni d’Europa in carica

Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. Con gli ottavi di finale il Mondiale per Club è entrato decisamente nel vivo e le squadre più accreditate dai pronostici alla vigilia del torneo cominciano a fare la voce grossa.

È il caso del Bayern Monaco che nella sfida a eliminazione diretta contro una grande del calcio brasiliano come il Flamengo di Rio de Janeiro ha imposto i diritti di una classe e di un’organizzazione di gioco nettamente superiori.

I bavaresi di Kompany hanno trionfato con un netto 4-2, un risultato che avrebbe potuto assumere dimensioni più ampie se i campioni di Germania non avessero sbagliato alcune facili occasioni per rimpinguare il bottino.

Il Bayern ha ipotecato la qualificazione già nei primi minuti grazie a un’autorete di Pulgar al 6′ e a un gol del solito Harry Kane appena due minuti dopo. Per il bomber inglese si è trattato della prima delle due reti realizzate in questa partita.

Mondiale per Club, Bayern a valanga: tedeschi in gran forma

Le grandi squadre stanno insomma prendendo molto sul serio questo inedito torneo estivo, anche se la prima edizione del Mondiale per Club sta regalando allo stesso tempo spettacolo e gol ma una buona dose di polemiche e accese discussioni tra gli addetti ai lavori.

Le pesanti accuse lanciate dall’ex allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp e dal tecnico del Chelsea Enzo Maresca in merito all’opportunità di disputare un evento del genere sono state oggetto di attenta analisi da parte di osservatori e addetti ai lavori.

Mondiale per Club, ora i quarti contro il PSG

Al netto delle critiche mosse dai due allenatori sovra citati il Mondiale prosegue e anzi si fa sempre più interessante: tornando infatti ai risultati del campo il Bayern Monaco ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dove affronterà i campioni d’Europa in carica del Paris Saint Germain.

Una sfida di altissimo livello che critici e appassionati hanno già definito una finale anticipata. In effetti tra bavaresi e parigini andrà in scena un vero e proprio scontro tra titani del calcio europeo che promette scintille. Infatti il PSG ha superato gli ottavi di finale maramaldeggiando per 4-0 contro l’Inter Miami di Lionel Messi, mostrando un’invidiabile condizione di forma. Ci sarà da divertirsi.