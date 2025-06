L’Italia mi manca: Pjanic torna in Serie A | Colpo ad effetto per la salvezza

Miralem Pjanic ha appena dato l’addio al CSKA Mosca e ora è in cerca di una nuova avventura. Il ritorno in un club italiano è possibile

Dopo una sola stagione Miralem Pjanic ha salutato la Russia e la sua capitale. Il 35enne centrocampista bosniaco, dopo una buona stagione disputata tra le file del CSKA Mosca, ha infatti deciso di non rinnovare il contratto con il club moscovita.

Attraverso i suoi profili social l’ex gioiello di Roma e Juventus ha pubblicato un messaggio di saluto nei confronti della società e del pubblico. Poche righe per annunciare quello che in realtà era nell’aria da giorni.

“Cari tifosi del CSKA, voglio ringraziarvi per l’anno incredibile trascorso insieme. È stata una stagione fantastica: abbiamo vinto la Coppa di Russia e chiuso il campionato molto bene. Grazie per avermi aiutato a inserirmi nel gruppo e ad ambientarmi a Mosca e in Russia. È stata un’esperienza davvero importante per me“.

Pjanic è dunque nuovamente libero e in cerca di una nuova avventura professionale. E chissà che non sia proprio la Serie A il campionato da cui ripartire e in cui tornare dopo qualche anno vissuto tra Spagna, Turchia, Emirati Arabi e Russia.

Pjanic di nuovo in Italia: lo cercano in Serie A

Ricordiamo che Pjanic ha dato il meglio di sé proprio in Italia dove approdò nell’estate del 2011: fu il direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, a strapparlo all’Olympique Lione per una cifra di poco superiore ai 12 milioni di euro.

Dopo cinque stagioni di alto livello nella Capitale Pjanic ha compiuto il salto di qualità nel 2016 quando su precisa indicazione di Massimiliano Allegri la Juventus lo acquistò versando quasi 40 milioni della clausola di rescissione inserita nel contratto con i giallorossi.

Due club di A vogliono Pjanic: decisione in extremis

Dopo quattro anni e altrettanti scudetti conquistati a Torino la carriera di Pjanic ha seguito varie tappe fino all’ultima fermata a Mosca. Ora però, proprio come certi amori che tornano dopo aver fatto dei giri immensi, il regista bosniaco vuole tornare in Serie A.

In effetti due club sembrano fortemente interessati a riportarlo in Italia. Parliamo di Lecce e Pisa che dopo aver cambiato guida tecnica vogliono rinforzare la rosa con qualche giocatore di grande esperienza. E uno di questi è proprio Miralem Pjanic, pronto a rimettersi in gioco in una squadra destinata a lottare per la salvezza.