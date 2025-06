ULTIM’ORA FORMULA 1: penalità di 10 secondi | Paga il sorpasso alla Safety Car

La stagione della Formula 1 fa tappa in Austria dopo il GP di Montréal. Ecco il video che ha mostrato il sorpasso clamoroso alla Safety Car.

Il Campionato mondiale di Formula 1 riparte dal circuito austriaco di Spielberg, per la decima tappa della stagione 2025. L’ultima gara si è corsa in Canada ed ha visto la vittoria di George Russel, al primo successo stagionale. Alle spalle del britannico si è piazzato Max Verstappen, il gradino più basso del podio è andato invece ad Andrea Kimi Antonelli.

Un risultato storico per il giovane pilota emiliano, che ha trovato in Canada il primo podio della carriera. In un campionato mondiale fin qui dominato dalla McLaren, in casa Mercedes c’è molta soddisfazione dopo il primo e terzo posto arrivati a Montréal.

La corsa al titolo piloti vede il duo McLaren occupare le prime due posizioni, tallonati da Max Verstappen. Oscar Piastri, quarto in Canada, ha ventidue lunghezze di vantaggio sul compagno di scuderia Lando Norris. Il pilota olandese insegue Norris a meno ventuno punti.

Ancora assenti ingiustificate le Ferrari di Leclerc e Lewis Hamilton. Il monegasco in Canada ha chiuso alla quinta posizione, mentre il sette volte campione del mondo è arrivato sesto al traguardo.

Sorpasso folle alla Safety Car, il video spopola

La tappa canadese del mondiale di Formula 1 si è portata con se anche tante polemiche e spunti di discussione. La collisione tra le vetture McLaren ne è un esempio lampante. Nel finire della gara Norris ha urtato Piastri, finendo poi sanzionato di cinque secondi ed uscendo dalla pista.

Un altro aspetto controverso ha coinvolto la Safety Car sul tracciato canadese. La Red Bull ha presentato un reclamo ufficiale contro il vincitore Russell. Secondo Verstappen il britannico ha frenato in modo troppo aggressivo sotto regime di Safety Car, nel tentativo di farsi sorpassare dal rivale olandese.

Safety Car ma in autostrada, il video è virale sul web

Ben sette piloti sono finiti sotto indagine durante il regime di Safety Car in Canada. In seguito i Commissari hanno deciso di assolvere tutti, a partire dal britannico che ha dominato la tappa canadese del mondiale.

Dopo le polemiche è diventato virale sul web il video che ritrae un tir in autostrada che trasporta proprio la Safety Car ufficiale della Formula 1. Nei tanti commenti c’è chi scherza sui dieci secondi di penalità da scontare in caso di sorpasso.