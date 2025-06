Mi tradirai prima che canti il gallo: dalla Lazio alla Roma, tutto fatto | I tifosi si appostano sotto casa

Cataclisma totale nella Capitale: un top player laziale è pronto a tradire i colori biancocelesti per trasferirsi agli acerrimi nemici. I tifosi sono già su tutte le furie.

La rivalità tra Roma e Lazio è una delle più accese e sentite del calcio italiano e mondiale. Più che una semplice competizione sportiva, il derby della Capitale rappresenta uno scontro di identità, orgoglio e appartenenza. Ogni incontro tra le due squadre va ben oltre i tre punti in palio: è una battaglia simbolica per il dominio cittadino, vissuta con una passione unica da tifosi di entrambe le fazioni.

Le settimane che precedono il derby sono cariche di tensione e aspettative. Le strade di Roma si dividono, i bar diventano luoghi di discussione infuocata, e i social si trasformano in un’arena virtuale di sfottò e previsioni. L’atmosfera allo stadio è elettrica, con coreografie spettacolari, cori assordanti e un tifo che non conosce pause.

A prescindere dalla classifica o dal momento della stagione, il derby è una partita a sé. Vincere significa affermare la supremazia cittadina, perdere può lasciare ferite che durano mesi. È una rivalità che coinvolge generazioni, che si vive nei quartieri, in famiglia e sul posto di lavoro.

Rivalità anche sul mercato

E’ inutile spiegare che la rivalità tra le due società si estende anche sul mercato. Infatti è difficile che qualche calciatore passi direttamente dall’una all’altra squadra, e quando ciò accade questo viene etichettato per tutta la vita come un traditore.

In questa calda estate di mercato però una situazione di questo tipo rischia di verificarsi per davvero. Come ben sappiamo la Lazio non sta vivendo una situazione felice dal punto di vista finanziario, e per rialzare leggermente la testa potrebbe cedere alcuni dei suoi top player. E uno di questi sembra essere diretto proprio sull’altra sponda della Capitale.

Un tradimento terribile

Gian Piero Gasperini ammira le qualità di Guendouzi, e nel caso in cui la Lazio dovesse metterlo sul mercato, chiederebbe di sicuro alla società dei Friedkin di fare un tentativo per acquistarlo.

Difficilmente però Claudio Lotito vorrà cedere uno dei suoi migliori calciatori ai rivali di sempre. Tuttavia se la Roma presentasse un’offerta maggiore degli altri, a quel punto il patron laziale vacillerebbe, e il tradimento potrebbe davvero compiersi. Per la furia assoluta dei tifosi biancocelesti.