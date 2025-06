Gelo alla Continassa: il Liverpool scippa la Juve | Offerta troppo ghiotta da rifiutare

La Juventus è al lavoro sul mercato in vista del prossimo anno mentre la squadra agli ordini di Tudor è impegnata nel Mondiale per Club

Il primo Mondiale per Club targato FIFA sta regalando soddisfazioni alla Juventus che alla luce delle due facili vittorie ottenute nelle prime due gare della fase a gironi ha già ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale.

Nel frattempo mentre la squadra agli ordini di Tudor suda e lotta negli Stati Uniti la dirigenza è al lavoro in vista della prossima stagione. Il nuovo direttore generale Damien Comolli ha iniziato a tessere le prime trattative per acquistare i profili indicati da Igor Tudor.

A proposito di Tudor, l’allenatore croato sta guadagnando la fiducia dell’intero management colpito in modo particolare dalle sue qualità nel saper gestire uno spogliatoio di alto livello e nel riuscire a trasmettere con efficacia le sue idee alla squadra.

Per tale ragione il club è intenzionato ad accontentare Tudor sul mercato: l’ex centrocampista ha ribadito a più riprese come per tornare ai vertici la Juventus abbia bisogno solo di tre innesti di alto livello.

Juventus, la mazzata è in arrivo: Comolli spiazzato

Un esterno destro di grande tecnica, un centrocampista titolare e un centravanti di altissimo livello. Per quest’ultimo ruolo il preferito dalla dirigenza e dallo stesso Tudor è Victor Osimhen, che il Napoli vuole cedere ma non a una diretta concorrente nella lotta scudetto.

La principale alternativa che negli ultimi giorni è diventato l’obiettivo numero uno è forse il bomber più richiesto sul mercato internazionale, il 27/enne svedese Viktor Gyokeres impostosi con valanghe di gol nello Sporting Lisbona.

Juventus, Comolli non può farci niente: il bomber andrà altrove

Le trattative con l’agente del giocatore sembravano aver preso la giusta piega e la Juventus sembrava aver superato la concorrenza dell’Arsenal. Nelle ultime ore però un’altra big di Premier League è piombata su Gyokeres offrendo una cifra fuori mercato.

Il Liverpool, società in cui tra l’altro Comolli ha lavorato qualche anno fa, ha deciso di puntare tutto su Gyokeres alla luce della probabile cessione di Darwin Nunez al Napoli. I neo campioni d’Inghilterra fanno sul serio e il centravanti svedese è orientato ad accettare la maxi proposta dei Reds. Alla Juventus in tal caso non resterebbe altro da fare che cercare un’alternativa in tempi brevi.