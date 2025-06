Accordo trovato in 5 minuti: Conceicao sarà il nuovo allenatore | Giusto in tempo per il ritiro estivo

Accordo lampo e ritorno in panchina per Sergio Conceicao. L’ex allenatore del Milan torna subito ad allenare, firma e annuncio prima del ritiro estivo.

L’esperienza sulla panchina del Milan per Sergio Conceicao è stata molto simile ad un giro sulle montagne russe. L’allenatore portoghese è stato chiamato dalla società rossonera a stagione in corso, per sostituire il connazionale Paulo Fonseca. L’ex Roma venne sollevato dall’incarico a dicembre, con il Diavolo ottavo nella classifica della Serie A.

Pronti, via e subito un trofeo in bacheca per il tecnico portoghese. Il Milan ad inizio gennaio ha sollevato in Arabia Saudita la Supercoppa italiana. I rossoneri hanno avuto la meglio, in entrambi i casi in rimonta, prima sulla Juve e poi sull’Inter in finale. Un risultato inaspettato che ha acceso l’entusiasmo intorno alla squadra rossonera.

Ma col passare delle settimane, e delle partite, i fantasmi delle prestazioni non sufficienti sono tornati a far visita al Diavolo. In campionato i risultati stentavano ad arrivare, in Champions League è arrivata invece l’eliminazione per mano del Feyenoord. L’ultimo appiglio per salvare la stagione era rappresentato dalla finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Il trofeo è stato però vinto dai felsinei allo stadio Olimpico, di fatto l’ultima gara da allenatore del Milan per l’ex centrocampista lusitano. Rossoneri fuori dalle competizioni europee nella prossima stagione e rivoluzione immediata in quel di Milanello.

Ritorno lampo in panchina per Conceicao

Dentro Igli Tare come nuovo direttore sportivo e soprattutto ritorno in panchina per Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juve torna in rossonero per risollevare le sorti del Diavolo e sta lavorando gomito a gomito con l’albanese per progettare la nuova stagione.

Nuova stagione che potrebbe vedere a stretto giro di posta anche il ritorno in panchina di Sergio Conceicao, ma lontano dalla Serie A.

Nuova avventura per Conceicao dopo il Milan

L’ex centrocampista lusitano, che ha raccolto tanti successi con il Porto, è in cerca di una nuova avventura professionale dopo la deludente parentesi rossonera. Tra le tante piste accostate al suo futuro ce n’è anche una che punta dritto in Arabia Saudita.

Il portoghese potrebbe presto sbarcare nella Saudi Pro League. Non è escluso che faccia il percorso inverso di Stefano Pioli, fresco di divorzio dall’Al Nassr per tornare in Serie A ad allenare la Fiorentina.