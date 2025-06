272 presenze in Serie A e lo scudetto revocato con la Juve | Oggi lavora nel settore sanitario

Dopo quasi 300 presenze in Serie A e uno scudetto revocato alla Juve, oggi questo ex calciatore lavora nel settore medico.

Molti calciatori, una volta terminata la carriera agonistica, decidono di intraprendere percorsi professionali completamente diversi dal mondo dello sport. Dopo anni trascorsi tra allenamenti, partite e riflettori, alcuni sentono l’esigenza di ricominciare da capo, alla ricerca di nuove sfide personali e professionali.

Questo cambio di rotta può nascere da passioni coltivate in silenzio durante la carriera o dal desiderio di vivere una vita più riservata e lontana dalla pressione mediatica. C’è chi sceglie di lavorare in ambiti completamente distanti, come l’imprenditoria, l’arte, il sociale, la tecnologia o anche settori manuali o scientifici.

Il passaggio non è sempre semplice: richiede studio, adattamento e una nuova visione di sé. Tuttavia, molti ex calciatori dimostrano di possedere qualità importanti, come disciplina, determinazione e spirito di squadra, che li aiutano a ricostruirsi una seconda carriera con successo.

Queste scelte testimoniano che il calcio può rappresentare una fase importante della vita, ma non necessariamente l’unica. Reinventarsi dopo il ritiro non è solo possibile, ma può diventare una fonte di nuova realizzazione personale, dimostrando che il talento e l’ambizione possono trovare spazio anche lontano dai campi da gioco.

Dalla Juve al campo sanitario

Un esempio importante da questo punto di vista è dato senza ombra di dubbio da una vecchia conoscenza della Juventus. Questo calciatore, che ha disputato ben 272 partite in Serie A, e che ha vinto con la Vecchia Signora lo scudetto revocato in seguito a Calciopoli, è attivo oggi nel settore sanitario.

Stiamo parlando di Adrian Mutu, che qualche anno fa, oltre alla carriera di allenatore di calcio, ha intrapreso una nuova vita in campo medico. Vediamo però nello specifico in che ruolo.

Ecco che cosa fa oggi l’ex juventino

Qualche anno fa, durante il periodo Covid, Mutu ha preferito lasciare il suo ruolo da tecnico per aiutare la Romania, il suo paese, in campo sanitario.

Nello specifico, Mutu ha preso parte ad alcune campagne pubblicitarie solidali, che con la sua immagine hanno avuto successo e hanno garantito importanti donazioni, decisive per l’acquisto di mascherine e medicinali.