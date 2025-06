Voglio andarmene subito dal Milan: decisione comunicata a Tare | Smantellata mezza squadra

Un’altra cessione in arrivo in casa Milan dopo quelle di Reijnders e Theo Hernandez e quelle probabili di Thiaw e Morata. Allegri è perplesso

Il mercato del Milan procede per ora su un’unica direttrice, quella delle cessioni. Il centro sportivo di Milanello in questo momento è un porto di mare ma solo ed esclusivamente in uscita. I primi a lasciare il Diavolo sono stati Tijjani Reijnders e Theo Hernandez.

Il forte centrocampista olandese, miglior giocatore rossonero della scorsa stagione e il terzino sinistro francese, uno dei protagonisti della cavalcata scudetto del 2022, sono stati ceduti a suon di milioni.

Il primo è stato acquistato dal Manchester City per oltre 70 milioni di euro, Hernandez si è invece trasferito in Arabia Saudita all’Al Hilal del nuovo allenatore Simone Inzaghi che per il suo cartellino ha versato 25 milioni cash.

A quanto pare le operazioni in uscita non sono finite. Nelle prossime ore altri due giocatori della rosa cambieranno maglia: entrambi resteranno in Italia, acquistati da un club molto ricco e ambizioso.

Milan, altre uscite milionarie: Tare crea il tesoretto

Si tratta del difensore Malick Thiaw e soprattutto di Alvaro Morata, che evidentemente Massimiliano Allegri non considera più indispensabile. Entrambi si sposteranno solo di qualche chilometro da Milano, visto che quasi certamente giocheranno nel Como.

Le due cessioni dovrebbero portare nelle casse del Milan almeno altri 25/30 milioni di euro, forse anche qualcosa in più. E non è finita qui, perché anche il terzino destro brasiliano Emerson Royal è molto vicino all’addio.

Milan, mezza squadra in partenza: ecco l’ultima cessione

Arrivato al Milan appena un anno fa e acquistato dal Tottenham per una cifra di poco superiore ai 14 milioni di euro l’esterno verdeoro non ha reso secondo le aspettative della società e lo stesso giocatore ha faticato parecchio ad ambientarsi nella sua nuova realtà. Di qui l’intenzione di lasciare Milano e l’Italia per tornare dove la sua carriera ad alti livelli ha avuto inizio.

Emerson Royal vuole infatti fare ritorno in Spagna, per la precisione nel Betis Siviglia in cui ha già militato nel biennio 2019-2021 e dove ha lasciato un grande ricordo di sé. L’agente del terzino brasiliano sta svolgendo il ruolo di mediatore con il Milan che stavolta per cederlo potrebbe accontentarsi di una decina di milioni di euro. Novità sono attese a breve, già nei prossimi giorni.