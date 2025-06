Tragedia Roberto Baggio: la famiglia chiama l’ambulanza | Si è sentito male all’improvviso

Il Divin Codino tiene in ansia tutto il mondo del calcio italiano e non solo: dopo che si è sentito male la famiglia ha chiamato di corsa i soccorsi.

Roberto Baggio è stato molto più di un semplice calciatore: è stato un simbolo, un artista del pallone, capace di far innamorare tutto il calcio italiano. Il Divin Codino ha incantato milioni di tifosi con il suo talento puro, la visione di gioco e una classe che trascendeva le maglie indossate: Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia.

Ha saputo unire estetica e concretezza, segnando gol memorabili e regalando emozioni uniche. Il suo apice arrivò nel 1994, quando trascinò l’Italia fino alla finale dei Mondiali negli Stati Uniti. Nonostante l’amarezza del rigore sbagliato contro il Brasile, Baggio fu l’eroe di quella spedizione, simbolo di speranza e sacrificio.

Vincitore del Pallone d’Oro nel 1993, ha saputo affrontare gravi infortuni con dignità e determinazione, diventando un esempio di resilienza. Amato da tutte le tifoserie, anche dai rivali, è rimasto nel cuore degli italiani per la sua umanità e il suo stile unico. Ed è per questa ragione che ogni tal volta che si parla di lui, i tifosi e gli appassionati drizzano le orecchie. Purtroppo però le notizie arrivate non sono delle migliori. Almeno così pare…

Chiamata immediata dei soccorsi

Per fortuna Roberto Baggio sta benissimo, e gode di un’ottima salute, tralasciando qualche acciacco dovuto alle tante partite giocate in carriera.

Qualche tempo fa però, quando decise di diventare buddista, in famiglia volevano chiamare i soccorsi. In particolare, come rivelato dallo stesso Divin Codino, era sua madre ad essere preoccupata per la nuova religione seguita dal figlio.

Ecco come sono andate le cose

”All’inizio perfino a mia moglie sembrava che mi avessero coinvolto in una setta o qualcosa del genere. Ricordo che la prima volta che ne parlai con mia madre lei si girò verso mia sorella e disse: Chiama l’ambulanza“.

Questo è il racconto di Baggio durante una intervista rilasciata qualche anno fa ai microfoni di Esquire. Una scelta che dunque ha segnato la sua vita, ma che in qualche modo, forse anche un po’ bizzarro, ha lasciato interdetti almeno all’inizio i suoi familiari.