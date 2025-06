Inzaghi non si ferma: dopo il Milan scippa la Juventus | Accetta offerta da 40 milioni

Il nuovo tecnico dell’Al Hilal, dopo aver preso Theo Hernandez dal Milan, vuole soffiare anche un grande nome alla Juventus, che ha già accettato l’offerta da 40 milioni di euro.

Negli ultimi anni, l’Arabia Saudita è diventata una delle mete emergenti del calcio mondiale, attirando un numero crescente di calciatori di alto livello provenienti dall’Europa, inclusa la Serie A. Grazie agli ingenti investimenti da parte del governo e dei club della Saudi Pro League, il Paese sta cercando di trasformarsi in un nuovo polo calcistico internazionale, sia per prestigio che per competitività.

Numerosi nomi noti hanno già accettato offerte milionarie per trasferirsi nel campionato saudita, attratti non solo dagli stipendi elevati, ma anche dalla prospettiva di contribuire alla crescita di un progetto ambizioso. Questa tendenza coinvolge anche il calcio italiano, con diversi giocatori della Serie A che hanno deciso di fare il salto verso l’Arabia Saudita, portando con sé esperienza, visibilità e qualità tecnica.

Uno degli ultimi in ordine di tempo è senza dubbio Theo Hernandez. Con l’approdo di Simone Inzaghi sulla panchina, l’Al Hilal sta valutando i profili di diversi calciatori del nostro campionato, e uno dei primi è stato proprio il terzino francese, preso dal Milan. Ma a quanto pare l’ex allenatore interista non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.

Inzaghi pronto a scippare la Juve

Dopo aver privato il Milan di uno dei migliori calciatori della rosa, ora il club saudita sta lavorando per scippare anche la Juventus. Ma non di un suo calciatore, bensì di uno dei suoi principali obiettivi di mercato.

Da tempo infatti l’Al Hilal è sulle tracce di Victor Osimhen, attaccante in uscita dal Napoli, che però piace davvero tanto alla Vecchia Signora, pronta a portarselo a casa. E secondo le ultime indiscrezioni, la società avrebbe intenzione di mettere sul piatto una proposta mostruosa per convincere il giocatore una volta per tutte.

Offerta impossibile da rifiutare

A quanto pare l’Al Hilal avrebbe intenzione di mettere sul piatto uno stipendio enorme per Osimhen, da circa 40 milioni di euro a stagione.

Cifre assurde come possiamo immaginare, a cui si andrebbe ad aggiungere anche il costo del cartellino, equivalente con il 75 milioni della clausola rescissoria. Staremo a vedere se il bomber nigeriano accetterà oppure no. La cosa certa è che a certe cifre la Juve, e gli altri club italiani, non possono competere.