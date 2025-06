Guai per Donnarumma: convocato a Roma dal governo italiano | Avvocati a lavoro per toglierlo dai guai

Ha dell’incredibile la vicenda capitata a Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG e della Nazionale italiana. L’estremo difensore è stato convocato a Roma dal governo italiano.

È uno dei più forti portieri al mondo e, dopo aver conquistato la Champions League con il PSG, ora è impegnato con i parigini nel Mondiale per club. Gigio Donnarumma è stato decisivo nella conquista della prima coppa dalle grandi orecchie per il club francese. I parigini si sono aggrappati anche alle sue prestazioni mostruose nella fase finale della competizione.

Il suo talento tra i pali è sempre stato precoce e sotto gli occhi di tutti ed ora sta raccogliendo i trionfi in una carriera da predestinato. Dopo il debutto in Nazionale Under 21, quando ancora non era maggiorenne, ha presto conquistato i gradi da titolare nella Nazionale azzurra maggiore. Il campano ha infranto il record di più giovane portiere nella storia dell’Italia.

Sotto la gestione di Roberto Mancini ha anche vinto l’Europeo disputato nel 2021, guadagnandosi il titolo di miglior giocatore del torneo. Luciano Spalletti poi lo ha anche nominato capitano degli azzurri, certificandone l’importanza all’interno dello spogliatoio.

Sembrano lontane le ruggini e le polemiche scaturite dopo il suo tormentato addio al Milan. Gran parte della piazza rossonera non gli ha mai perdonato di esser andato via a parametro zero, senza trovare accordo col club per il rinnovo contrattuale.

Donnarumma tirato in ballo dal governo italiano

All’ombra della Torre Eiffel la sua carriera è definitivamente decollata. In quattro stagioni sono arrivati altrettanti scudetti con il PSG. I francesi hanno vinto anche 3 Supercoppe nazionali e due Coppe di Francia. La bacheca del classe ’99 è decisamente affollata dopo l’ultima stagione coronata con la vittoria della Champions League.

In attesa di capire se la squadra guidata da Luis Enrique arrivi in fondo anche al Mondiale per Club, c’è una vicenda che coinvolse Gigio Donnarumma ed il governo italiano nel 2017, alla seconda stagione da titolare nel Milan.

Maturità Donnarumma, l’appello del ministro

Al termine della stagione 2016-17, l’estremo difensore rossonero avrebbe dovuto sostenere l’esame di maturità. Donnarumma però decise di rinviare l’appuntamento didattico di un anno, preferendo trascorrere le vacanze estive ad Ibiza al termine della stagione.

Circostanza che ebbe abbastanza eco e che portò anche l’allora ministro dell’istruzione, Valeria Fedeli. La politica intervenne sul caso mediatico, ricordando l’importanza della scuola nella vita dei giovani.