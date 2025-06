Accuse di falsa testimonianza: Sinner finisce nella bufera | Ha perso tutta la credibilità

Una nuova bufera investe Yannik Sinner poco prima della partenza di Wimbledon. Il tennista numero uno al mondo è accusato di testimoniare il falso.

Si avvicina sempre più il ritorno in campo di Yannik Sinner, sull’erba londinese di Wimbledon. Il tennista altoatesino vorrà smaltire la deludente eliminazione di Halle, dove ha abbandonato il torneo agli ottavi di finale. In Germania si è imposto Sasha Bublik, che poi ha conquistato il torneo ATP 500.

Negli ultimi otto tornei disputati prima della tappa tedesca, il numero uno del Ranking ATP era sempre arrivato almeno in finale. Proprio l’epico ultimo atto del Roland Garros potrebbe aver influito sulle prestazioni dell’altoatesino in Germania, considerando che la finale di Parigi vinta da Alcaraz è durata 5 ore e 29 minuti.

Il tennista spagnolo è riuscito a bissare il successo degli Internazionali d’Italia anche sulla terra parigina. Carlos Alcaraz ha dato dimostrazione di vivere un ottimo momento, sia dal punto di vista fisico che mentale, anche nel torneo del Queen’s. Il classe 2002 ha vinto anche il torneo londinese, preparandosi al meglio per difendere il titolo a Wimbledon.

A Londra i primi due tennisti della classifica mondiale potrebbero nuovamente incrociarsi in finale. L’esordio di Sinner a Wimbledon arriverà il 1° luglio, mentre lo spagnolo inaugurerà il torneo londinese un giorno prima.

Bufera Sinner, ecco il video che ha scatenato il web

Il tennista altoatesino continua ad allenarsi senza sosta in vista del prestigioso torneo sull’erba di Londra. E non mancano momenti di svago in cui il talento classe 2001 cerca di staccare la spina dalla preparazione al torneo.

Uno di questi momenti è stato ritratto e postato sul profilo Instagram ufficiale di Yannik Sinner, ed ha scatenato diverse reazioni e polemiche.

Sinner gioca col fuoco, la reazione dei tifosi

In una clip condivisa sui social media dall’account ufficiale dell’altoatesino, si vede Yannik Sinner che riesce ad accendere un fiammifero colpendolo con la pallina del servizio. Il tennista poi raggiunge il cerino e lo spegne soddisfatto. I commenti si sono divisi tra lo stupito e lo scetticismo generale.

Il contenuto in effetti sembra esser stato creato ad arte da professionisti del settore, ed è quanto tanti tifosi ed appassionati hanno evidenziato sui social media.