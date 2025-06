Te ne vai a calci nel sedere: Kostic cacciato da Comolli | Lo ha già ceduto in Serie A

Il calciatore serbo, ai margini del progetto Juve, è già stato ceduto in Serie A: Comolli ha l’accordo con un altro club. Vediamo di quale si tratta.

La finestra di mercato estiva rappresenta un momento cruciale per i club e per i calciatori in esubero, spesso ai margini dei progetti tecnici o con un impatto economico non più sostenibile. In questa fase, le società lavorano per snellire le rose, ridurre il monte ingaggi e fare spazio a nuovi innesti, mentre i giocatori esclusi cercano nuove opportunità per rilanciarsi.

I calciatori in esubero sono generalmente profili che, per ragioni tattiche, fisiche o anagrafiche, non trovano più spazio nella formazione titolare. Alcuni vengono messi sul mercato per scelta tecnica, altri per esigenze di bilancio. Spesso si tratta di giocatori ancora validi, ma che hanno perso centralità nel progetto della squadra e vedono nel trasferimento una possibilità di rimettersi in gioco.

In molti casi, le trattative possono rivelarsi complesse, sia per questioni contrattuali che per le alte richieste economiche dei club. Tuttavia, questa fase offre anche la possibilità di soluzioni vantaggiose per entrambe le parti: i club alleggeriscono il carico salariale e i calciatori trovano nuove destinazioni dove sentirsi protagonisti. Le prossime settimane saranno decisive per sbloccare molte situazioni in stallo e dare nuova linfa al mercato.

Tanti esuberi in casa Juve

Una delle società che nel corso di questa sessione di trasferimenti dovrà cedere diversi esuberi è senza dubbio la Juventus. Il club bianconero infatti ha riaccolto in rosa diversi elementi che sono stati in prestito nella scorsa stagione, e che ora dovranno rifare le valigie per trovare una nuova sistemazione.

Uno di questi è senza dubbio Filip Kostic. Il centrocampista serbo, reduce dal prestito al Fenerbahce, è tornato appunto a Torino, ed è anche partito con il resto della squadra per il Mondiale per Club. Tuttavia Tudor non ha alcuna intenzione di puntare su di lui, e il dg Comolli gli avrebbe già trovato una nuova sistemazione in Serie A.

Ecco dove potrebbe giocare Kostic

Secondo alcuni rumors di mercato, la Juventus avrebbe aperto dei dialoghi con i rivali del Torino, a caccia di un esterno, per la cessione di Kostic.

Il ragazzo interessa a Baroni, e la Juventus, pur di liberarsi di lui, sarebbe pronta a cederlo per pochi milioni. Più probabile però l’ipotesi di un prestito.