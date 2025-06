Né Sinner e né Alcaraz: il favorito a Wimbledon è un altro | Ha tutti i vantaggi del pronostico

Non Yannik Sinner, tantomeno Carlos Alcaraz: il favorito del pronostico a Wimbledon è un altro giovane volto, protagonista del tennis contemporaneo. Ecco l’annuncio che mescola le carte.

La marcia di avvicinamento a Wimbledon entra nella fase più calda. Il 27 giugno ci sarà il sorteggio del tabellone principale, ma già si conoscono le date dell’esordio dei principali protagonisti nello Slam inglese. Dal ritorno in campo di Yannik Sinner, negli Internazionali d’Italia, in poi si è consolidato il dualismo al vertice con Carlos Alcaraz.

Sia all’appuntamento romano del Foro Italico, che a quello parigino del Roland Garros, i primi due tennisti del Ranking ATP si sono incontrati in finale. L’epilogo ha sempre sorriso allo spagnolo fin qui. A Roma Yannik Sinner è stato battuto in due set, mentre in Francia la finale è stata epica con una durata record di 5 ore e 29 minuti.

A Parigi Carlos Alcaraz si è nuovamente imposto sul numero uno al mondo, stavolta sul risultato di 3 set a 2 in rimonta. Al Roland Garros il tennista altoatesino non è riuscito a sfruttare tre match point, aumentando i rimpianti dopo l’affermazione alla lunga del collega spagnolo.

I due si sono avvicinati all’appuntamento di Wimbledon con due tornei diversi. Alcaraz ha nuovamente trionfato al Queen’s, mentre per Sinner le cose sono andate diversamente ad Halle. In Germania il classe 2001 è stato eliminato da Bublik agli ottavi di finale, col russo-kazako che poi ha conquistato il trofeo.

Wimbledon, ecco l’avvertimento per Sinner e Alcaraz

L’altoatesino e l’iberico si candidano nuovamente per arrivare fino in fondo al tabellone. Sinner deve cercare di raccogliere più punti possibili a Londra, in previsione della seconda metà di stagione quando Alcaraz avrà solo da guadagnare.

Secondo le quote dei bookmakers il favorito alla vittoria finale resta il tennista italiano, quotato a 2.50 su Sisal. Alle sue spalle proprio Alcaraz, la cui vittoria pagherebbe 2.75 volte la posta in gioco. Ma non tutti remano in questa direzione.

Nadal avverte Sinner e Alcaraz: ecco il favorito

A parlare direttamente ai due maggiori protagonisti della scena tennistica mondiale è stato Toni Nadal. L’ex allenatore e zio del campione spagnolo sembra avere le idee chiare in vista dei Championships londinesi.

Lo spagnolo ha detto: “Ben Shelton, con il suo servizio potente, potrebbe essere un avversario molto pericoloso per Sinner e Alcaraz a Wimbledon“.