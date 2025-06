Il City strapazza la Juve: 5-2 nel match di ieri sera | Agli ottavi tocca il Real Madrid

Troppo Manchester City per la Juventus di Igor Tudor, che viene spazzata via dai ragazzi di Pep Guardiola. Il punteggio finale è di 5-2 per gli inglesi, ora agli ottavi ci sarà il Real Madrid.

Ad Orlando va in scena l’ultima giornata del gruppo G del Mondiale per club. Juventus e Manchester City, già certe della qualificazione agli ottavi di finale, si giocano la testa del girone. Entrambi i tecnici scelgono di dosare le forze e applicare un lieve turnover nella sfida che vale la testa del girone. Tudor lascia a riposo Yildiz, mentre Guardiola rinuncia dal primo a Haaland.

L’inizio della gara è da subito in salita per i bianconeri. Al terzo minuto Di Gregorio risponde con i piedi al tentativo di Bernardo Silva, ma già cinque minuti dopo gli inglesi trovano il vantaggio. A sbloccare la gara è Doku, che supera l’estremo difensore bianconero con un bel piazzato rasoterra.

Nel giro di due minuti, approfittando del grave errore del portiere Ederson, è Koopmeiners a ristabilire la parità. Il centrocampista olandese capitalizza al massimo l’errore nel disimpegno dell’estremo portiere dei Citizens. Ma la parità durerà poco,

Al venticinquesimo minuto lo juventino Kalulu si rende protagonista di un clamoroso autogol. Il difensore francese, senza avversari in pressione, manda nella propria porta un pallone orizzontale che poteva esser gestito decisamente meglio.

Juve strapazzata dal Man City

Dopo l’intervallo Pep Guardiola manda in campo Haaland, che in soli sei minuti sigla il trecentesimo gol in carriera, all’età di 24 anni. Decisivo il lavoro di Reijnders e l’assist di Nunes per il tap in vincente del bomber norvegese.

Il poker degli inglesi arriva ad un minuto dal settantesimo ed a siglarlo è Foden, ben imbeccato da Savinho.

Pokerissimo City ad Orlando, ora per la Juve c’è il Real Madrid

Lo stesso Savinho poi chiude il cerchio, siglando la quinta rete per il Manchester City ad Orlando. I bianconeri riescono ad alleggerire il passivo grazie alla marcatura di Dusan Vlahovic, ben servito da Yildiz nel finale di gara.

La classifica del gruppo G vede quindi i Citizens chiudere a punteggio pieno, mentre la Juventus trova la prima sconfitta nel torneo internazionale. Ora il banco di prova agli ottavi di finale sarà il Real Madrid per i ragazzi guidati da Tudor.