Fanno la fine del Lione: CAOS IN SERIE A | Retrocessione per i troppi debiti

Scoppia un nuovo caos in Serie A e spunta il parallelo con il Lione. La squadra transalpina è stata retrocessa a tavolino per i troppi debiti.

La commissione della lega francese, che tiene sotto controllo i conti dei club, ha deciso di retrocedere a tavolino il Lione. La squadra transalpina, guidata dall’ex Serie A Paulo Fonseca, è stata retrocessa amministrativamente in Ligue 2. Non è bastata la cessione eccellente di Rayan Cherki al Manchester City per evitare la clamorosa decisione dei vertici federali.

Il Lione ha ceduto il suo gioiellino al club inglese per una cifra di oltre 40 milioni di euro. Il buco nel bilancio della società francese, che ammonta a 175 milioni di euro, ha spinto le autorità preposte a scegliere la più dura delle sanzioni.

Nonostante il sesto posto finale, che avrebbe qualificato l’OL all’Europa League, ora il club transalpino è stato condannato a ripartire dal secondo livello del calcio francese. Il miliardario statunitense John Textor, proprietario del club, ha una settimana per presentare ricorso contro la dura sanzione.

Al momento Les Gones ripartiranno dalla Ligue 2, la condanna per illecito amministrativo ha creato sconforto e rabbia tra i sostenitori del club francese. Ed in queste ore spunta un parallelo con un’altra società della Serie A.

Caso Lione in Serie A: occhi sul bilancio

Anche nel campionato italiano il tema dei debiti e dei bilanci resta argomento caldissimo. Di recente la trasmissione Report ha fatto luce sulla situazione finanziaria dell’Inter.

La società nerazzurra ha oltre 700 milioni di debito e difficilmente potrà portare avanti il progetto nuovo stadio. Oltre ai nerazzurri c’è un altro buco in bilancio che apre a prospettive impensabili fino a poco fa in Serie A.

Debito Lazio, sforati gli indicatori finanziari

La situazione di bilancio della Lazio è decisamente preoccupante. Come svelato da Alberto Abbate a Radio laziale, il club guidato dal patron Claudio Lotito ha sforato tutti e tre gli indicatori economico finanziari imposti dalla Lega italiana.

Il rischio più concreto per il club biancoceleste, finito fuori da tutte le competizioni europee all’ultima giornata di campionato, è quello di avere il calciomercato estivo bloccato. Tanti tifosi sul web, parlando del buco in bilancio, non hanno escluso l’ipotesi di una clamorosa retrocessione in Serie B per i biancocelesti.