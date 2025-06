AHIA INTER: prezzi dei cartellini gonfiati | Incubo di sanzioni per le plusvalenze

Scoppia un nuovo caso intorno alle vicende societarie dell’Inter. Allarme cartellini gonfiati e incubo sanzioni sulle plusvalenze nerazzurre.

Non c’è pace intorno alle vicende societarie dell’Inter, dopo l’incubo debiti si rischia un nuovo caso per le plusvalenze in Serie A. Nei giorni scorsi la società milanese è salita alla ribalta della cronaca per un’indagine portata avanti dalla trasmissione Report, in onda sui canali Rai.

L’inchiesta giornalistica puntava il dito sulla situazione finanziaria del club. In relazione alla possibilità di costruire un nuovo stadio, l’indagine dei cronisti si è concentrata sul debito societario della Beneamata. La trasmissione ha parlato di un buco di 730 milioni nei conti societari. Circostanza che complica di tanto l’iter per costruire un nuovo impianto sportivo.

Nel frattempo la squadra nerazzurra è impegnata, al pari della Juventus, nel Mondiale per club in programma negli Stati Uniti. All’esordio in panchina di Christian Chivu è arrivato un pareggio contro il Monterrey. I nerazzurri hanno poi trovato due vittorie consecutive, prima con i giapponesi dell’Urawa, poi con gli argentini del River Plate.

La doppia vittoria ha consentito all’Inter di approdare agli ottavi di finale da prima nel girone, dove affronterà i brasiliani della Fluminense. Nella vetrina internazionale degli Stati Uniti si sono messi in vetrina diversi gioiellini della squadra nerazzurra.

Cartellini gonfiati in casa Inter: occhio alle plusvalenze

Il primo è stato Valentin Carboni, argentino classe 2005, di ritorno dopo il prestito al Marsiglia. Il trequartista sudamericano ha permesso ai nerazzurri di strappare la vittoria ai danni dei giapponesi dell’Urawa, con un preziosissimo gol allo scadere.

Nella sfida contro il River Plate ha brillato la stella di Francesco Pio Esposito, anche lui classe 2005. L’attaccante campano, reduce da un’ottima stagione in prestito allo Spezia, ha segnato la rete che ha sbloccato il match contro gli argentini.

50 milioni per i gioiellini dell’Inter

Entrambi ventenni e con un futuro davanti che si prospetta roseo, non mancano di sicuro le sirene del calciomercato estivo sulle loro tracce. Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter valuta i due calciatori 50 milioni di euro complessivi.

Il quotidiano sportivo aggiunge che la volontà di Christian Chivu sia quella di evitare la cessione della giovane e promettente coppia. La valutazione sembra ad ogni modo esagerata, ed ha spinto più di qualche voce a parlare di cartellini gonfiati dal club nerazzurro.