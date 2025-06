Una Coppa Italia, quasi 100 presenze alla Fiorentina e un mare di guai | È in galera per truffa

Dalle quasi cento presenze con la Fiorentina in campionato, coronate dalla vittoria della Coppa Italia, alla prigione per truffa.

Una carriera ricca di successi, che ha lasciato un ricordo indelebile anche alla Fiorentina, ed in seguito un mare di guai lontano dal rettangolo verde. Le tante vicende controverse che hanno coinvolto l’ex calciatore lo hanno portato fino all’arresto in carcere per oltre un anno, con l’accusa di frode fiscale.

La carriera del nostro protagonista parte dalla Repubblica Ceca, ad inizio anni ’90. Il difensore si metterà presto in vetrina, guadagnandosi la chiamata della più blasonata squadra ceca, lo Sparta Praga. Proprio con la squadra della capitale ceca, con la quale vincerà due scudetti, incrociò la Fiorentina in Coppa delle Coppe.

In questa occasione affrontò senza sfigurare Gabriel Omar Batistuta, che rimase impressionato dalla tenacia del roccioso difensore. Il bomber sudamericano pare che addirittura suggerì al nuovo tecnico Trapattoni l’acquisto del difensore. Nel 1998 il ceco approda dunque a Firenze, restandoci per tre stagioni e finendo nel cuore dei tifosi viola.

Tre anni vissuti da titolare intoccabile in maglia viola e coronati dalla conquista della Coppa Italia contro il Parma al termine della stagione 2001. Trofeo che è tuttora l’ultimo vinto dalla squadra toscana nella propria storia.

Dal campo al carcere, gravi accuse per l’ex viola

La storia d’amore tra la Fiorentina ed il roccioso difensore terminò però nella stagione 2022, quando la società viola fallì per problemi finanziari. Tra le tante cessioni ci fu anche quella di Tomas Repka, che diventerà una pedina fondamentale del West Ham in Inghilterra.

A Londra il ceco giocherà per cinque stagioni, arrivando anche ad indossare la fascia da capitano. La sua carriera poi lo vede tornare allo Sparta Praga, dove disputò altre cinque stagioni prima del ritiro nel 2012.

Nuovi guai per Repka, in carcere per truffa

Fuori dal campo le disavventure fioccano per il ruvido difensore ceco, che in carriera totalizzò un record di 20 espulsioni. Il calciatore venne trovato in più di un’occasione ubriaco al volante e ricevette una prima condanna al carcere per una torbida vicenda che ha coinvolto l’ex moglie.

Repka pubblicò degli annunci hot finti sul web, allegando il numero telefonico dell’ex compagna. Di recente è finito nuovamente nei guai, venendo arrestato per frode fiscale. Pare che l’ex difensore abbia venduto una macchina presa in leasing, la pena ammonta a 15 mesi di carcere.