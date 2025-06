ULTIM’ORA INTER: rissa nel tunnel degli spogliatoi | Fioccano le squalifiche della FIFA

Caos in casa nerazzurra durante il match del Mondiale per Club: si è scatenata una folle rissa nel tunnel degli spogliatoi, con la FIFA che ora emetterà dure sanzioni per i colpevoli.

Nel mondo del calcio, le risse tra calciatori sono episodi che, purtroppo, si verificano con una certa frequenza, sia nei campionati professionistici che in quelli dilettantistici. Spesso bastano un fallo duro, una provocazione verbale o una decisione arbitrale contestata per accendere gli animi in campo e trasformare una partita in un’arena di tensione.

Il calcio è uno sport di contatto e passione, ma quando l’adrenalina prende il sopravvento sul fair play, il rischio di degenerare in comportamenti antisportivi diventa concreto. Le risse coinvolgono talvolta intere squadre, con panchine che si svuotano e arbitri in difficoltà nel ristabilire l’ordine. A farne le spese, oltre alla reputazione dei protagonisti, è anche lo spettacolo, che perde qualità e credibilità.

I social media amplificano l’eco di questi episodi, trasformando le immagini delle risse in virali, e attirando l’attenzione negativa sul calcio. E una situazione di questo tipo proprio nei giorni scorsi ha clamorosamente visto coinvolta l’Inter. A quanto pare la compagine meneghina è rimasta coinvolta in una rissa accesa nel tunnel degli spogliatoi, con la FIFA che ora si prepara ad intervenire.

Caos in casa interista

L’episodio di cui stiamo parlando e che come detto ha visto l’Inter protagonista in negativo risale alla prima giornata del Mondiale per Club, quando i nerazzurri hanno affrontato i messicani del Monterrey.

La partita si è conclusa con il risultato di 1-1, maturato grazie ai gol di Sergio Ramos e di Lautaro Martinez. E a quanto pare sono stati proprio i due marcatori a scatenare una vera e propria lite violenta nel tunnel degli spogliatoi.

Ecco che cosa è successo

Stando a quanto riportato da sports.amazingtoday.net, al termine della sfida in questione, i due calciatori sono andati vicini alla rissa. Il difensore spagnolo infatti avrebbe chiamato perdente il capitano interista, che è andato su tutte le furie.

Un episodio che non sta avendo troppa risonanza, e che non sappiamo se sia confermato oppure no. Staremo a vedere se giungeranno novità da questo punto di vista, e soprattutto se la FIFA emetterà alcune sanzioni, che potrebbero costare care alla Beneamata anche nell’economia del prosieguo del torneo.