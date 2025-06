Theo è già un lontano ricordo: a Milanello arriva il miglior terzino degli ultimi anni | Stipendio da 4 milioni

Alla fine la lunga ed estenuante trattativa si è sbloccata: Theo Hernandez giocherà nell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Il Milan corre ai ripari

Alla fine il tira e molla con l’Al Hilal è andato a buon fine: Theo Hernandez, che inizialmente aveva rifiutato il trasferimento nella nuova Mecca del calcio mondiale, ha detto ‘sì’ alla super offerta formulatagli dal ricchissimo club saudita.

Simone Inzaghi, da meno di due settimane nuovo allenatore dell’Al Hilal, aveva chiesto a più riprese l’acquisto dell’esterno sinistro francese che il Milan ormai considerava estraneo al nuovo progetto tecnico targato Massimiliano Allegri.

Il club rossonero mette così a secondo la seconda cessione di alto livello dall’inizio del mercato: dopo gli oltre 70 milioni incassati dalla cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City il direttore sportivo Igli Tare ne incamera altri 25 per Theo Hernandez.

L’ex dirigente della Lazio ha dunque portato in dote alla società quasi 100 milioni di euro, buona parte dei quali sarà reinvestito in entrata. Con l’addio dell’ex Real Madrid il Milan ha bisogno in primis di un terzino sinistro di alto livello.

Milan, arriva l’erede di Theo Hernandez e non solo

Il favorito in questo momento è l’esterno belga del Bruges Maxime De Cuyper il cui costo si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che ora è ampiamente alla portata dei rossoneri. Il ds Tare però non sta cercando solo un sterno mancino.

Massimiliano Allegri infatti avrebbe chiesto con forza anche un terzino destro vecchio stampo, un giocatore di grande esperienza in grado di far crescere l’intero gruppo grazie a una mentalità vincente e collaudata ad alti livelli.

Blitz vincente di Tare, arriva un big dalla Spagna: Allegri esulta

Un identikit che corrisponde per filo e per segno al profilo di Daniel Carvajal, 33/enne punto di forza del Real Madrid da dodici anni e che ora le merengues sono disposte a cedere. Il tecnico livornese stravede per Carvajal, avendolo peraltro affrontato in più occasioni negli anni trascorsi sulla panchina della Juventus.

Tare è già al lavoro per accontentare Allegri e nei prossimi giorni, dopo i primi sondaggi effettuati nell’ultima settimana, cercherà di stringere i tempi per strappare il ‘sì’ del giocatore e dello stesso club di Florentino Perez. Nel nuovo Milan un giocatore come Carvajal è destinato ad occupare un ruolo da titolare inamovibile.