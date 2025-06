RIVELAZIONE INTER: un calciatore aveva rotto con Inzaghi | Non si parlavano più

Il ciclo di Simone Inzaghi all’Inter è durato quattro anni. A distanza di un mese dall’addio del tecnico spunta un clamoroso retroscena

Nonostante l’addio di Simone Inzaghi all’Inter si sia concretizzato senza strappi e soprattutto in un clima di reciproco rispetto, emergono di tanto in tanto alcuni retroscena piuttosto curiosi. Molti giocatori della rosa nerazzurra hanno utilizzato i rispettivi profili social per salutare l’ex tecnico della Lazio manifestandogli sincera e profonda stima.

Qualche crepa però è sembrata aprirsi, in particolare nelle ultime settimane che hanno portato al clamoroso tracollo nella finale di Champions League: voci e indiscrezioni riportate soprattutto sui social parlavano di rapporti incrinati tra Inzaghi e qualche big.

I cinque gol incassati a Monaco di Baviera il 31 maggio scorso per mano dello scatenato Paris Saint Germain hanno aperto una sorta di ‘Vaso di Pandora‘, innescando un inquietante circolo vizioso.

Sono circolate allusioni e ipotesi di ogni tipo, dalla firma di Simone Inzaghi con l’Al Hilal avvenuta secondo alcuni già qualche giorno prima della finale a un certo scollamento tra giocatori e allenatore, manifestatosi anche nelle ore precedenti la sfida di Monaco.

Inter, la rivelazione che non ti aspetti: tifosi spiazzati

Ormai il dado è tratto, Simone Inzaghi appartiene al passato e l’Inter ha già aperto un nuovo ciclo affidando la guida della squadra a un tecnico giovane e ambizioso che ad Appiano Gentile è di casa come Cristian Chivu.

Nel frattempo però il caso dei rapporti incrinatisi tra Simone Inzaghi e alcuni giocatori riesplode a cause delle dichiarazioni piuttosto esplicite rilasciate da un pezzo importante della rosa, uno dei calciatori più esperti e di peso all’interno dello spogliatoio.

Inter, parole inequivocabili: tifosi a dir poco sconvolti

Nel corso di un incontro con la stampa avvenuto negli Stati Uniti dov’è in corso il primo Mondiale per Club targato FIFA, il portiere dell’Inter Yann Sommer ha parlato proprio dell’avvicendamento in panchina e del passaggio di testimone tra Inzaghi e Chivu, che a quanto pare i giocatori nerazzurri hanno gradito assai.

Sommer è tra questi e non lo nasconde neanche davanti ai microfoni dei giornalisti: “Vedo tanti cambiamenti, sono due allenatori molto diversi. Chivu è un altro carattere, un tecnico diverso, cambia tutto. Non nel senso della tattica ma anche nella comunicazione perché è una persona, un allenatore diverso. Ed è anche un bene“.