Polizia Postale al lavoro: si indaga su Vlahovic | Invischiato in uno scandalo sessuale

Dusan Vlahovic torna alla ribalta della cronaca per le sue vicende extra campo. Il centravanti serbo rimane invischiato in uno scandalo sessuale.

Con la Juventus nel pieno del Mondiale per club, che si sta disputando negli Stati Uniti, il nome di Dusan Vlahovic è uno di quelli più caldi in ottica calciomercato estivo. L’attaccante serbo è tornato alla rete con la maglia bianconera nel torneo internazionale, siglando la rete del definitivo 4-1 su calcio di rigore.

La stagione del centravanti ex Fiorentina si è chiusa con 16 reti in 43 presenze, con l’arrivo di Kolo Muani a gennaio il serbo ha trovato sempre meno spazio in bianconero. Basti pensare che l’ultima gara che lo ha visto in campo per novanta minuti con la Juve risale alla fine di marzo.

Stagione macchiata anche dal calcio di rigore fallito nei quarti di Coppa Italia, decisivo per l’eliminazione della Juventus per mano dell’Empoli, poi retrocesso. Un rendimento al di sotto delle aspettative che spinge il classe 2000 sempre più verso la cessione nella sessione estiva di calciomercato in casa bianconera.

Il futuro del centravanti serbo è uno dei temi più caldi del calciomercato juventino. L’attaccante percepisce uno stipendio mostruoso, da 12 milioni di euro netti a stagione, che complica di molto le trattative per una sua ipotetica cessione.

Vlahovic tra la Juve e il mercato: accusa choc

Una delle squadre più interessate al profilo del serbo sembra essere il Milan. La squadra rossonera riparte da Massimiliano Allegri dopo una stagione deludente, ed il tecnico ex Juve conosce bene il centravanti. I costi dell’operazione sono proibitivi ma con un taglio dell’ingaggio da parte dell’attaccante si può arrivare a dama.

In attesa di sciogliere i dubbi sul suo futuro professionale, ora sulla testa di Dusan Vlahovic cala un’accusa di scandalo sessuale. Ecco i dettagli raccolti dalla pagina Instagram GSM_HQ.

Vlahovic pizzicato sull’app per incontri tra vip

Il portale, specializzato in gossip sportivo, ha svelato come Dusan Vlahovic abbia attivato il profilo sull’app Raya, registrandosi negli Stati Uniti. L’applicazione, soprannominata Tinder dei vip, consente di connettere per incontri celebrità mondiali in modo assolutamente esclusivo.

Una bomba di gossip che suggerisce come la relazione con la modella Vanja Bogdanovic possa essere in crisi. Gli esperti di cronaca rosa continueranno senza dubbio a seguire l’evolversi della vicenda tra i due.