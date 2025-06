Notizia bomba delle ultime ore: Sergio Ramos approda in Italia | Firma il contratto dopo il Mondiale

Il difensore spagnolo è pronto a trasferirsi in Italia, e a firmare il contratto dopo la fine del Mondiale per Club. Ecco dove giocherà.

Sergio Ramos è uno dei calciatori più emblematici e riconoscibili del calcio moderno. Lo spagnolo ha costruito una carriera straordinaria grazie alla sua grinta, al carisma e alla capacità di imporsi in campo sia come difensore centrale che come leader. Cresciuto nel vivaio del Siviglia, è esploso a livello internazionale con il Real Madrid, dove ha militato per oltre 15 anni, vincendo numerosi titoli tra cui campionati spagnoli, Coppe del Re e ben quattro Champions League.

Oltre al club, Sergio Ramos ha avuto un impatto fondamentale anche con la nazionale della Roja, contribuendo in modo decisivo ai trionfi agli Europei del 2008 e 2012 e alla storica vittoria del Mondiale nel 2010. Tornando alla sua vita nei club, dopo l’addio ai Blancos, la parentesi al PSG e il ritorno al Siviglia, il calciatore è ora in forza al Monterrey.

Con i messicani sta disputando il Mondiale per Club, e ha appena ottenuto l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Tuttavia a far parlare è il suo futuro, che lo vedrebbe ad un passo dal trasferimento in Italia. Addirittura il contratto sarebbe già pronto, e la firma è attesa proprio dopo la fine della competizione organizzata dalla FIFA.

Sergio Ramos approda in Italia

Il campione del mondo spagnolo ha il contratto che scade con il Monterrey il prossimo 31 dicembre, ma ciò nonostante il suo futuro potrebbe essere altrove già a partire da dopo il Mondiale per Club.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti Sergio Ramos sarebbe molto vicino al trasferimento in Italia. Ma non in Serie A o in Serie B, bensì in un club della sempre più in evidenza Kings League.

Ecco dove giocherà il campione spagnolo

Secondo le ultime indiscrezioni, Sergio Ramos giocherà come carta Elite Player per i Caesar, squadra i cui presidenti sono i famosi Faina ed Enerix, nel prossimo campionato di Kings League.

Un colpo pazzesco dunque per il movimento di questa nuova competizione, vista la caratura internazionale di un giocatore che sta dimostrando di poter dire ancora la sua ad altissimi livelli, come sta appunto facendo proprio al Mondiale.