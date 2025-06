L’Inter batte 2-0 il River: blindato il primo posto nel girone | Agli ottavi ci sarà la Fluminense

Grande prova degli uomini di Inzaghi, che affondano gli argentini, fuori dal Mondiale per Club. Ora appuntamento a lunedì sera, dove affronteranno la Fluminense.

Obiettivo raggiunto per l’Inter. La compagine meneghina, al netto di tutte le difficoltà del caso, è riuscita a battere gli argentini del River Plate per 2-0, accedendo così agli ottavi di finale. Eppure la partita giocatasi alle 03.00 italiane di questa notte, non si era messa benissimo per i ragazzi di Christian Chivu.

Infatti i nerazzurri non sono riusciti a sbloccarla. Al 65esimo minuto però un episodio ha cambiato il match. Martinez Quarta, ex difensore della Fiorentina, ha steso Mkhitaryan, lanciato quasi a tu per tu con Franco Armani, e il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso, lasciando così in 10 la squadra di Marcelo Gallardo. E l’Inter, gasata per la superiorità numerica, non si è lasciata trovare impreparata, e 7 minuti più tardi passa in vantaggio con il giovane Pio Esposito, autore di un movimento da campione in area di rigore.

La Beneamata passata in vantaggio addormenta la partita, e forte dell’uomo in più amministra la rete in più, e al 93esimo trova il raddoppio grazie ad una grande giocata di Alessandro Bastoni, che dopo aver saltato un paio di avversari chiude la partita. Nel finale c’è tempo anche per un altro rosso, questa volta a Montiel, che fa chiudere al River in 9 uomini.

Passaggio del turno e primo posto nel girone

Con questo successo l’Inter riesce dunque a passare il turno, e ad accedere agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Piazzandosi prima, la compagine milanese riesce a beccare un avversario più leggero agli ottavi.

Il Biscione infatti se la vedrà contro la Fluminense, con la gara che è prevista per lunedì sera alle ore 21.00 italiane. Qualora fossero arrivati secondi, i vice campioni d’Europa avrebbero invece affrontato il Borussia Dortmund.

River fuori dal Mondiale per Club

La sconfitta maturata questa notte costa invece molto cara al River Plate, che viene eliminato dal torneo, in favore del Monterrey di Sergio Ramos.

I messicani, forti del successo per 4-0 sull’Urawa Reds, chiudono il girone al secondo posto, e contro i pronostici della vigilia approdano al turno successivo, dove sfideranno appunto il Dortmund.