Voglio solo lui: Gasperini punta i piedi con Massara | Tutti i soldi sul suo pupillo

Il tecnico ha messo in chiaro le cose con la dirigenza giallorossa: il primo e unico obiettivo di mercato è un suo grande pupillo.

Sono tante le squadre che questa estate hanno iniziato un nuovo progetto. Tra queste troviamo di sicuro la Roma. Dopo una stagione altalenante, che solo mister Claudio Ranieri è riuscito a rimettere in carreggiata, il club capitolino vuole rilanciarsi, e lo sta facendo partendo dalle basi.

L’addio del direttore sportivo Ghisolfi ha riportato a Trigoria l’esperto Massara. Prima ancora di questo cambio però la novità era arrivata in panchina, dove proprio Ranieri, che si era già ritirato lo scorso anno, e che è tornato solo per amore dei colori giallorossi, ha lasciato il ruolo da allenatore, e in accordo con la società ha scelto come nuovo tecnico Gian Piero Gasperini.

Quest’ultimo ha deciso di lasciare l’Atalanta dopo tanti anni per ripartire con una nuova avventura, e nella Capitale sperano che il mister possa ripetere le imprese fatte alla Dea. In attesa di capire come andranno le cose sul campo però Gasp, insieme alla società, si è già messo al lavoro sul mercato.

Gasp vuole rinforzi per la rosa

La Roma ha intenzione di regalare importanti forze fresche al proprio tecnico. Il progetto di Gasp, come abbiamo potuto vedere anche all’Atalanta, ha bisogno di uomini di qualità, ma anche dal grande cuore e dalla enorme applicazione, che soddisfino le richieste del proprio tecnico.

Ed è per questa ragione che proprio l’allenatore ha individuato una serie di nomi che possano fare al caso suo. E uno di questi è quello di un suo pupillo assoluto, che il mister vorrebbe a tutti i costi, e che ha chiesto senza troppi fronzoli alla dirigenza. Vediamo di chi si tratta.

Il tecnico spinge per avere il suo pupillo

Il primo giocatore sulla lista di Gian Piero Gasperini è senza dubbio Matt O’Riley, centrocampista del Brighton che già lo scorso anno il tecnico voleva a tutti i costi alla Dea per sostituire Teun Koopmeiners.

Una richiesta specifica fatta dal mister dunque, che però la società potrebbe soddisfare solo una volta che verranno ceduti alcuni esuberi, i quali permetterebbero di fare cassa e di concentrare le risorse economiche su di lui.