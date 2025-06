Rottura totale a Borgo Panigale: Marquez litiga con il compagno | Meccanici costretti ad intervenire

Marc Marquez si avvicina alla conquista dell’ottavo titolo mondiale di MotoGP. Ma c’è qualche problema con un suo compagno in Ducati

Con la grande vittoria ottenuta nel Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello domenica scorsa Marc Marquez ha compiuto un significativo passo in avanti verso la conquista del 7/o titolo mondiale della sua carriera in MotoGP, il nono in assoluto.

Viene dunque premiata la decisione presa dal direttore generale della Ducati Gigi Dall’Igna, di ingaggiare il trentunenne fuoriclasse di Cervera, a sua volta entusiasta di proseguire il suo percorso agonistico ad altissimi livelli nel team di Borgo Panigale.

Marquez sta dimostrando una volta di più tutta la sua infinita classe e una superiorità a dir poco schiacciante nei confronti di tutti i suoi rivali. In primis il compagno di squadra e due volte campione del mondo, Francesco Bagnaia.

Alla fine l’unico a risultare penalizzato dall’arrivo alla Ducati di Marquez è proprio il centauro torinese, incapace fin dai test prestagionali di tenere il passo del suo nuovo e ingombrante compagno di squadra.

Ducati, panico ai box: lite furiosa tra i due compagni

Non è un caso che nel corso della stagione si è visto un Bagnaia molto meno sereno e convinto delle sue possibilità rispetto alle ultime stagioni. Il pilota piemontese ha sofferto e continua a soffrire la smisurata personalità e la classe debordante di Marquez.

Il fuoriclasse spagnolo non sembra avere avversari, anche se alle sue spalle comincia a stagliarsi la figura di un pilota in crescita esponenziale e in grado di centrare uno splendido 3/o posto proprio al Mugello. Stiamo alludendo al 26/enne romano Fabio Di Giannantonio.

Ducati, Marquez deve stare attento: la ‘minaccia’ di un nuovo rivale

Di Giannantonio è stato autore di una gara dir poco superba, culminata con una grande rimonta dall’ottava alla terza posizione finale. Il pilota del VR46 Racing, a dir poco entusiasta per il sorprendente podio conquistato proprio in Italia, si è lasciato andare a una simpatica e scherzosa ‘minaccia’ nei confronti di Marquez.

“Caro Marc, sto arrivando!“, il monito lanciato da Di Giannantonio nei minuti successivi alla gara del Mugello mentre i tifosi lo acclamavano ai piedi del podio. Marquez non ha battuto ciglio e ha replicato con una certa classe: “Fabio e mio fratello Alex sono i migliori piloti della Ducati“. Lui escluso, ovviamente…