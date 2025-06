Risveglio traumatico alla Pinetina: UFFICIALE la cessione in Premier | 25 milioni nelle casse del club

Brusco risveglio alla Pinetina, con l’annuncio ufficiale della cessione in Premier League. Affare chiuso per 25 milioni di euro.

Mentre l’Inter è impegnata nel Mondiale per club negli Stati Uniti, si muove ufficialmente il calciomercato estivo. La squadra nerazzurra ha trovato la prima vittoria con Christian Chivu in panchina, superando in rimonta i giapponesi dell’Urawa Reds. Dopo aver pareggiato all’esordio con il Monterrey, i nerazzurri hanno rialzato la testa grazie ad un grande finale di gara nella seconda sfida del torneo intercontinentale.

La rete di Lautaro Martinez e quella del giovane Valentin Carboni in pieno recupero hanno dato ossigeno alla squadra allenata da Christian Chivu. Ora l’Inter si giocherà tutto contro gli argentini del River Plate. Entrambe le squadre sono a quota 4 punti, mentre i messicani del Monterrey occupano la terza piazza a quota 2. Ai nerazzurri basterà un solo punto per raggiungere gli ottavi di finale.

Per quanto riguarda il fronte del calciomercato estivo tante tessere si sono già mosse nel puzzle dei trasferimenti nerazzurri. Hanno già salutato la Pinetina Marko Arnautovic, il cui contratto è scaduto, e Filip Stankovic, acquistato dal Venezia.

Per quanto riguarda il fronte delle entrate la società guidata da Giuseppe Marotta ha acquistato a centrocampo Petar Sucic, dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrique dal Marsiglia. I due volti nuovi della Beneamata hanno già giocato col resto dei compagni negli Stati Uniti.

Addio Inter da 25 milioni: Marotta al tappeto

L’ultimo annuncio ufficiale ha riguardato l’esterno Nicola Zalewski. Il classe 2002 è stato riscattato dalla Roma, per una cifra di 6.5 milioni di euro. In uscita rimane l’attaccante Mehdi Taremi, con due club turchi segnalati sulle tracce della punta.

Da sciogliere resta il dubbio intorno al futuro di Hakan Calhanoglu. Il perno di centrocampo dell’Inter nelle ultime stagioni sembra pronto a lasciare il nerazzurro e la Serie A per tentare l’avventura in patria, al Galatasaray.

Ufficiale la cessione in Premier

In attesa di nuovi movimenti ufficiali, sia in entrata che in uscita, l’Inter saluta ufficialmente un obiettivo a lungo accostato alla lista dei desideri di Giuseppe Marotta.

Stiamo parlando di Jaka Bijol, difensore centrale sloveno ceduto dall’Udinese al Leeds per poco meno di 25 milioni di euro.