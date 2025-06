Mondo Roma in lutto: addio ad una grande leggenda | I medici non sono riusciti a salvarlo

Scendono lacrime nel mondo Roma dopo l’addio alla grande leggenda. Il lutto commuove i tifosi, i medici non sono riusciti a salvarlo.

Un triste lutto ha coinvolto l’Italia nelle scorse ore, colpendo particolarmente l’universo Roma. Questo 2025 è stato piuttosto sfortunato per la società giallorossa, che ha pianto diverse figure storiche scomparse nella prima metà dell’anno.

A gennaio il calcio italiano ha celebrato la scomparsa di Fabio Cudicini, ex portiere soprannominato il Ragno Nero. L’estremo difensore militò in giallorosso per ben otto stagioni, dal 1958 al 1966, difendendo la porta della Roma in 208 gare. In seguitò chiuse la carriera al Milan, società che lo ha ricordato con commozione dopo la scomparsa ad 89 anni.

L’ex portiere con i giallorossi vinse la Coppa delle Fiere nel 1961 e la Coppa Italia nel 1964, mentre con i rossoneri vincerà anche Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale e la Coppa delle Coppe. Un mese più tardi la Roma pianse la scomparsa di un ex preparatore dei portieri.

Parliamo di Giorgio Pelizzaro, che è morto a 77 anni ad inizio febbraio e che in giallorosso aveva collaborato con Claudio Ranieri, dal 2009 al 2011. Il professionista venne ricordato con commozione da Julio Sergio, portiere brasiliano con cui ha lavorato a Trigoria.

Triste lutto in Italia, il cordoglio della Roma

A marzo poi è arrivato il momento di salutare la leggendaria figura di Giacomo Losi. L’ex capitano giallorosso, scomparso ad 88 anni, era uno dei simboli romanisti, soprannominato non a caso Core de Roma. Solo Totti e De Rossi vantano più presenze di lui in giallorosso.

E nella giornata di ieri il club capitolino ha pianto un’altra figura leggendaria nell’immaginario collettivo italiano, grandissimo tifoso dei colori giallorossi.

Lutto Alvaro Vitali, il messaggio della Roma

Parliamo di Alvaro Vitali, l’amato attore è scomparso ieri a Roma all’età di 75 anni. Era ricoverato da diversi giorni per una broncopolmonite recidiva, che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e della nazione intera. Il Pierino della commedia sexy era conosciuto ed amato in tutto il paese.

L’attore era un appassionato tifoso dei colori giallorossi ed il club lo ha ricordato con affetto e cordoglio. Ecco il comunicato con cui la Roma ha salutato Pierino: “L’As Roma piange la scomparsa di Alvaro Vitali, indimenticabile volto della commedia all’italiana e si stringe al dolore della famiglia. Addio Pierino, cuore giallorosso.“